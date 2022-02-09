Такого финала в истории Олимпиад никогда не было! А у России есть медаль в шорт-треке

Сегодня в Столичном дворце спорта в Пекине шорт-трекисты боролись за медали на дистанции 1500 м. У наших спортсменов были все шансы попасть на подиум и завоевать для России первую медаль в этой дисциплине на Олимпиаде-2022. И нашему прославленному шорт-трекисту Семёну Елистратову это удалось!
Олимпийский турнир по шорт-треку стартовал 5 февраля. В первый день соревнований у россиян были шансы в смешанной эстафете, но в полуфинале нашу четвёрку дисквалифицировали. Судьи посчитали, что при передаче эстафеты спортсмены осуществили блокировку, то есть помещали соперникам по забегу. В итоге результат России в 1/2 финала попросту не засчитали. Аналогичные санкции были применены к команде США.
А позавчера, 7 февраля, наши парни остались без наград на дистанции 1000 м. В забеге принимали участие олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный чемпион Европы в эстафете Семён Елистратов, а также чемпион Европы Денис Айрапетян. На «тысяче» они оба не сумели попасть в четвертьфинал.
Зато сегодня оба спортсмена успешно преодолели эту стадию. Елистратов в своём забеге пришёл вторым, а Айрапетян – третьим. В результате Семён попал во второй полуфинал, а Денис – в первый. Квалифицироваться не сумел только Денис Ейбог.
Айрапетяну отобраться в финал А не удалось – со временем 2:10.78 в своём полуфинальном забеге он стал только третьим. Первое и второе места заняли Лю Шаолинь Шандор (Венгрия) и Паскаль Дион (Канада) соответственно. Россиянин квалифицировался в утешительный финал, где в итоге занял второе место с результатом 2:18.076.
Семён Елистратов принимал участие во втором полуфинальном забеге. Он пришёл вторым с временем 2:13.24. Опередил его только Дэ Хон Хван из Южной Кореи. Нашему спортсмену удалось пробиться в финал А, который стал уникальным. Ведь по итогам полуфиналов туда попали аж 10 человек! Такого на Олимпиадах никогда не было!
Обычно в борьбе за медали принимают участие шесть-семь спортсменов. Однако сегодня третий полуфинальный забег получился очень драматичным: было много борьбы и столкновений. В итоге двое спортсменов получили «пенальти», и аж пятеро участников третьего полуфинала были отобраны судьями в финал А.
В решающем забеге Елистратов выступил блестяще: финишную черту он преодолел в тройке лучших, а его итоговую позицию определял фотофиниш. Увы, это оказалось третье место, а не второе. Канадец Стивен Дюбуа опередил нашего спортсмена всего на 0,013 секунды! Семён не сумел сдержать эмоций: по окончании забега он заплакал. Но, кажется, от радости и облегчения.
Елистратов повторил своё достижение на Олимпиаде-2018: четыре года назад он также завоевал бронзу на дистанции 1500 м. Поздравляем Семёна, он большой молодец!
У России – первая медаль в шорт-треке на этих Играх. Верим, что не последняя.
- 9 февраля 2022
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