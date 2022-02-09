Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022, произвольная программа мужчин: время соревнований, где смотреть, участники

Фигурное катание на Олимпиаде, мужской турнир. Прямая трансляция, время старта
Яна Левхина
Фигурное катание на Олимпиаде, мужской турнир
Комментарии
Главное, что нужно знать перед развязкой битвы одиночников на Играх в Пекине.

Дата и время соревнований

10 февраля состоится произвольная программа мужчин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

Начнутся соревнования в 4:30 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Прямая трансляция

Соревнования в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия-1». Начало — в 4:30.

Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первая разминка

1. Лукас Бричги (Швейцария).
2. Андрей Мозалёв (Россия).
3. Иван Шмуратко (Украина).
4. Константин Милюков (Беларусь).
5. Николай Майоров (Швеция).
6. Донован Каррилльо (Мексика).

Вторая разминка

7. Владимир Литвинцев (Азербайджан).
8. Брендан Керри (Австралия).
9. Денис Васильев (Латвия).
10. Марк Кондратюк (Россия).
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция).
12. Маттео Риццо (Италия).

Третья разминка

13. Даниэль Грассль (Италия).
14. Боян Цзинь (Китай).
15. Кевин Аймоз (Франция).
16. Киган Мессинг (Канада).
17. Юдзуру Ханю (Япония).
18. Евгений Семененко (Россия).

Четвёртая разминка

19. Джейсон Браун (США).
20. Морис Квителашвили (Грузия).
21. Джун Хван Ча (Южная Корея).
22. Сёма Уно (Япония).
23. Юма Кагияма (Япония).
24. Нэйтан Чен (США).

У наших фигуристов полно конкурентов на Олимпиаде. Расслабляться не стоит даже девочкам У наших фигуристов полно конкурентов на Олимпиаде. Расслабляться не стоит даже девочкам
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022