Главное, что нужно знать перед развязкой битвы одиночников на Играх в Пекине.

Фигурное катание на Олимпиаде, мужской турнир. Прямая трансляция, время старта

Дата и время соревнований

10 февраля состоится произвольная программа мужчин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.



Начнутся соревнования в 4:30 по московскому времени.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Прямая трансляция

Соревнования в прямом эфире будет транслировать телеканал «Россия-1». Начало — в 4:30.



Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первая разминка



1. Лукас Бричги (Швейцария).

2. Андрей Мозалёв (Россия).

3. Иван Шмуратко (Украина).

4. Константин Милюков (Беларусь).

5. Николай Майоров (Швеция).

6. Донован Каррилльо (Мексика).

Вторая разминка



7. Владимир Литвинцев (Азербайджан).

8. Брендан Керри (Австралия).

9. Денис Васильев (Латвия).

10. Марк Кондратюк (Россия).

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция).

12. Маттео Риццо (Италия).

Третья разминка



13. Даниэль Грассль (Италия).

14. Боян Цзинь (Китай).

15. Кевин Аймоз (Франция).

16. Киган Мессинг (Канада).

17. Юдзуру Ханю (Япония).

18. Евгений Семененко (Россия).

Четвёртая разминка



19. Джейсон Браун (США).

20. Морис Квителашвили (Грузия).

21. Джун Хван Ча (Южная Корея).

22. Сёма Уно (Япония).

23. Юма Кагияма (Япония).

24. Нэйтан Чен (США).