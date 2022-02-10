Подмешали. Как Россию лишили медали за допинг на Олимпиаде в Корее

Кажется, допинг-история с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 завершена. Спортсменка тренируется и готовится выступить в личном зачёте. А значит, что и в командном всё будет хорошо — заработанное золото у России уже не отберут. Ох, даже представить страшно, что началось бы, если бы у нашей команды забрали эту победу. А ведь нечто подобное мы уже проходили четыре года назад, на Играх в Корее.

Чтобы поехать на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан, российским спортсменам пришлось пройти строгий отбор. Приглашения получили только те, кто ранее не были заподозрен в употреблении запрещённых препаратов. Остальных не допустили, а сборную России лишили флага и гимна «за систематическое манипулирование антидопинговыми правилами». Выступать атлеты поехали под нейтральным флагом и не менее нейтральным названием – «Олимпийские атлеты из России».

Всё начиналось хорошо. Медали были, пусть и немного, но каждая воспринималась, как самая большая победа над вселенским злом. Нас не пускали, ущемляли, а мы всё равно смогли. 12 февраля эффектная пара российских кёрлингистов – Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова – завоевала первую в истории российского кёрлинга медаль, обыграв в матче за третье место в дабл-миксте норвежцев.

Пару наградили бронзовыми медалями, но полюбоваться ими спортсмены успели недолго. 18 февраля появилась новость, что у Крушельницкого могут быть проблемы. На следующий день сомнения рассеялись: допинг-проба В Александра показала – мельдоний.

Ситуация казалась абсолютно идиотской. Допинг у России, которую под микроскопом разглядывали перед играми. Допинг в кёрлинге, где он, по сути, вообще не нужен.

Как в организме Крушельницкого оказался мельдоний, оставалось загадкой для многих. О запрете на его использование было известно с 2016 года: именно тогда ВАДА официально запретило препарат, а потом дисквалифицировало 60 спортсменов. В том числе бан получила Мария Шарапова – она призналась, что употребляла мельдоний в течение 10 лет.

Брызгалова вступилась за мужа: «Мы точно знаем, что не могли употребить мельдоний случайно или по ошибке, потому что у нас нет с собой никакой аптечки, никаких таблеток. Такого, что болит голова, перепутал, что-то съел, быть просто не может. У нас есть доктор. Если мы плохо себя чувствуем, то сразу идём к нему. Мы же не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, следим за бутылками».

Крушельницкий лишь пожимал плечами, говоря, что «даже не знал, что принимает этот препарат» – скорее всего, ему подмешали мельдоний. И добавлял: «Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. У нас есть версия, но обнародуем мы её только в рамках следствия».

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства Паунд занял позицию «а я же говорил». «Россиян вообще не надо было допускать на Олимпиаду», – написал он в «Твиттере».

Крушельницкий отказался от слушаний в CAS, и у пары забрали медали. 22 февраля они вернули завоёванную бронзу МОК – после награды отдали норвежцам.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Расследовать таинственное попадание мельдония в организм Крушельницкого взялся Следственный комитет. Президент федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв говорил, что круг поисков узкий: искать надо либо в Японии, где проходили сборы, либо в Корее. МОК предоставил записи с камер, и Крушельницкий верил: «Надеюсь, мы найдём виновного и дисквалификации не будет вовсе».

Расследование двигалось медленно. В мае Свищёв дал обновление: «Пришло письмо из прокуратуры о результатах предварительной проверки. Одно чётко понятно: Александр невиновен, это очень важно, он не употреблял мельдоний, и факта халатности нет.

Всемирная федерация кёрлинга не верит в то, что это было умышленное применение препарата».

Пара надеялась на лучшее, но готовилась к худшему. Крушельницкий надеялся убедить арбитра CAS, что он чистый спортсмен, но это не помогло: в декабре 2018-го его дисквалифицировали на четыре года. Отсчёт пошёл с 12 февраля.

Сейчас срок уже подходит к концу, и Крушельницкий планирует возобновить карьеру – на официальных турнирах он может выступать с весны.