Как смотреть бобслей и наслаждаться скелетоном. Гид по олимпийским видам спорта

4 февраля в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры. Вся страна будет следить за хоккейными битвами и выступлениями фигуристов. Однако и в других видах спорта немало интриг. В специальной серии материалов мы расскажем: как полюбить бобслей, прыжки с трамплина или фристайл и получить максимальное удовольствие от просмотра.

Основные принципы этих видов спорта. Коротко

Есть санки, есть трассы. Спортсмены в разных составах разгоняют санки (боб в бобслее и скелетон в скелетоне) и стараются быстрее всех пройти трассу. Самый быстрый получает больше баллов. На Олимпийских играх даётся 4 попытки (как правило, на проведение каждого соревнования в бобслее и скелетоне отводится по два дня), лучшее время в сумме определяет медалистов.

Почему это круто

Трассы для бобслея и скелетона уникальны. Они разные как по длине пути, так и по количеству поворотов. От перепада высот и возникающих перегрузок на каждой конкретной трассе зависит успех или неудача спортсменов.



Начинается всё с разгона. Сюда (разгоняющего), как правило, выбирают из физически сильных членов команды. Обычное дело, что сюда попадают из лёгкой и тяжелой атлетики.



Спортсмену нужно стараться не сбить скорость: правильно разогнаться и выбрать идеальную траекторию движения, чтобы касаться бортов как можно меньше. Допустишь ошибку — снизишь скорость, все просто. Именно за этим интереснее всего наблюдать.

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Плюс это адреналин. Спортсмену необходимо справиться с волнением и не потерять контроль над управлением своей техникой (это смертельно опасно), и это держит зрителя в напряжении.



«В бобслее всё важно: и пилотирование, и техника, и разгон боба — экипаж работает над этим на старте. В процентном соотношении, наверное, 50% отдается пилотированию, а вторая половина — технике и разгону на трассе», — объясняет Павел Щегловский, старший тренер сборной России по бобслею.

Трагедии в бобслее и скелетоне

Бобслей и скелетон — довольно опасные виды спорта. Нужно помнить, что трасса — это ледяной желоб с крутыми поворотами и виражами.



Первая громкая трагедия на бобслейной трассе случилась в 1953 году в Германии. Швейцарский бобслеист Феликс Эндрих потерял контроль над управлением бобом-четверкой, который перетелел через борты и врезался в дерево. Пилот получил травмы шеи и позже скончался в больнице, остальные спортсмены отделались легкими ушибами.

При чём тут Формула-1

Павел Щегловский объясняет: «Обычному зрителю кажется, что боб движется по виражам одинаково у каждой команды. Но не зря в бобслее говорят: у каждого пилота своя дорога. Когда пилот набирается опыта, он понимает, как ему быстрее всего пройти ту или иную трассу. Любую в мире. Кто-то проедет чуть выше на одном вираже, кто-то чуть ниже, на глаз это почти незаметно, но абсолютно у всех пилотов свой стиль пилотирования. У кого этот стиль вождения лучше, быстрее, тот и выигрывает».

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

У боба есть руль и даже тормоз. Российский бобслеист Александр Касьянов, который сейчас тренирует сборную Южной Кореи, сравнивал боб с автомобилем: управлять первым несильно сложнее, чем вторым.



В случае со скелетоном скорость и направление зависят только от движения телом спортсмена — его веса и веса саней.

Как пилоты изучают трассу

Сначала полностью разбирают её — составляют «легенду». Это описание используется только для первого спуска. Затем каждый пилот самостоятельно выбирает свою правильную дорогу.

«Мы не смогли заранее попасть на китайскую трассу из-за ковида, обычно за год проходит этап Кубка мира. Нам прислали видео, а на самой трассе мы оказались только в октябре, — рассказывает Щегловский. — По этим видео (в них человек просто проходит трассу сверху вниз с камерой перед собой) мы делали письменный пошаговый разбор пути».

Фото: Julian Finney/Getty Images

Какие особенности у трассы в Пекине

Разбор от Павла Щегловского: «Китайская бобслейная трасса технически очень сложная, там много рискованных моментов, например, извилистые выходы с виража. Здесь можно допустить одну из самых грубых ошибок: когда боб встает поперек трассы и всеми четырьмя коньками едет боком, из-за этого происходит сильное торможение. Если видим, что боб на выходе из виража идёт юзом, сразу понимаем, что это грубая ошибка пилотирования. Ещё плохо, когда боб касается стенки трассы, также теряется много времени».

Где лучшие бобы

Хороший боб или скелетон — залог успеха. Во многих странах спортсмены должны бороться за лучшие сани. Германия — один из лидеров в этих видах спорта и, что закономерно, производитель лучшего инвентаря, этим занимается институт FES (институт исследования и разработок спортивного инвентаря). FES создает технику только для немецких спортсменов и не продает свои разработки другим странам.

Сколько медалей можно взять

В Пекине разыгрывается четыре комплекта наград: мужчины-четверки, мужчины-двойки, женщины-двойки и женщины в монобобе.

В скелетоне — два (мужчины и женщины).

Фото: Julian Finney/Getty Images

Кто был лучшим на последних зимних ОИ

В 2018 году на Играх в Пхёнчхане больше всего медалей в бобслее взяла Германия. В топ-5 — Канада, Южная Корея, США и Латвия. В скелетоне лидерами по медалям стали Великобритания, Южная Корея, Германия и Россия. Серебро для россиян завоевал Никита Трегубов.



К сожалению, Трегубов пропустил Игры в Пекине из-за положительного теста. «ПЦР-тест так и не показал отрицательный результат, несмотря на то что чувствую я себя прекрасно и со здоровьем у меня всё хорошо! Вчера стало известно, что шансов успеть не осталось», — объяснял Никита.

За кем наблюдать в этом году

Главная надежда российской сборной — пилот Ростислав Гайтюкевич и его экипаж. В этом сезоне они уверенно показывают себя как в двойках, так и в четверках.

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Что в итоге?

Бобслей и скелетон — гонки на скорость. Спортсмену нужно найти подходящую траекторию движения и не допустить ошибок, которые могут как замедлить, так и спровоцировать жёсткое падение. Германия традиционно лучшая в этих видах спорта, но спортсмены других стран находят, что ей противопоставить. Среди них и российские бобслеисты и скелетонисты.



«Если у двух экипажей будет одинаковое время на старте, но выходная скорость (это когда экипаж сел в боб сразу после разгона) выше у одного из экипажей, то даже при одинаковом прохождении трассы у него больше вероятность победить, — говорит Павел Щегловский. — Если пилот допустил ошибку в середине виража или, например, сделал не ту диагональ, то потеряет много времени. Опытный пилот может начать выигрывать с середины трассы. Правда, важна и техника: и коньки, и подвеска, и, конечно, настройки самого боба.

Инфографика для тех, кому нужно побыстрее: