Олимпиада-2022. 11 февраля. Большунов снова бьётся с Клебо за золото. Россиянин — фаворит!

Всего-то один день не было у России медалей на Олимпиаде, а как мы все по ним соскучились. Давайте смотреть, где у наших спортсменов будут шансы на награды 11 февраля.

Сразу вычеркнем то, где шансов нет никаких. Рано утром будут вставать только самые преданные поклонники хафпайпа в сноуборде и супергиганта в горнолыжном спорте. И если на крутом склоне Юлия Плешкова хотя бы выступит, то в «трубе» от России не будет никого.

А вот дальше – интереснее. В 10:00 по московскому времени начнётся мужская лыжная разделка. Это должна быть гонка Александра Большунова. Если Саша не заберёт своё второе золото, то это будет большим разочарованием. Клебо, конечно, будет сопротивляться, но тем интереснее. Победа в битве с сильным соперником всегда ценнее. Ну а поддержать Большунова в гонке и на пьедестале попробуют Семиков, Якимушкин и Червоткин.

Сразу после лыж – коньки, забег на 10 000 метров. Россию там представляет Александр Румянцев, который может преподнести приятный медальный сюрприз. Надо следить!

За конькобежцами в бой вступят биатлонистки. Если объективно оценивать шансы наших девушек, то удивить медалью может разве что Кристина Резцова. У неё достаточно скорости, чтобы в случае чистой стрельбы бороться за пьедестал. Ну а Нигматуллиной, Казакевич и Мироновой надо стараться выжать из себя максимум, чтобы быть поближе к лидерам в гонке преследования и простартоваться перед эстафетой. Она уже не за горами.

Дальше – шорт-трек. Девушки разыграют медали в забеге на 1000 метров. Увы, Просвирнова не прошла даже квалификацию, но у нас остались Вострикова и Ефременкова. А шорт-трек – это такой вид спорта, где до самого последнего виража может случиться что угодно.

А в конце дня мужчины совершат финальные заезды в скелетоне. После трёх попыток Александр Третьяков и Евгений Рукосуев с одинаковым вплоть до сотой доли секунды результатом оказались на четвёртом месте. И если фаворит из Германии умчался уже далеко вперёд, то вся борьба за серебро и бронзу у наших скелетонистов впереди.

Где ещё будут наши? Конечно, в хоккее: сборная России сыграет с Данией. А также в кёрлинге: волей календаря и мужчины, и женщины в пятницу сойдутся с командами Швейцарии.

В шорт-треке пройдут предварительные мужские забеги на 500 метров, а также полуфиналы в мужской эстафете. Россия будет биться за финал с Кореей, Венгрией и Нидерландами.

Ну и наконец по два первых заезда сделают скелетонистки. Россию на Олимпиаде представляют Никитина, Канакина и Тарарыченкова, и шансы на медали у нас точно есть.

11 февраля, пятница. День седьмой. Разыгрывается 7 комплектов наград

Расписание финалов

04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Классический стиль

11:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м

12:00. Биатлон. Женщины. 7,5 км Спринт

15:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал

16:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка



Полное расписание соревнований:

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Швейцария — Россия

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Великобритания — США

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Швеция — Италия

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Дания — Китай

04:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка

04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

06:00. Скелетон. Женщины. 2-я попытка

07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. США — Чехия

07:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Дания — Россия

09:05. Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. США — Китай

09:05. Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. Канада — Япония

09:05. Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. Швейцария — Россия

09:05. Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. Южная Корея — Великобритания

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Классический стиль

11:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа B. Чехия — Швейцария

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Швеция — Словакия

12:00. Биатлон. Женщины. 7,5 км Спринт

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация

14:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала

14:18. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация

14:55. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/2 финала

15:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 4-й тур. Россия — Дания

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 4-й тур. Великобритания — Норвегия

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 4-й тур. Канада — Швейцария

15:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка

15:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал

16:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Канада — Швеция

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Латвия — Финляндия

16:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка