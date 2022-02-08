«Плохая новость для наших лыжников». Что пишет норвежская пресса после победы Клебо

Йоханнес Клебо, как и предполагалось, одержал победу в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине. Для норвежского лыжника это уже четвёртая золотая медаль — три предыдущих он завоевал четыре года назад в Корее. Россиянин Александр Терентьев занял третье место, уступив не только Клебо, но и итальянцу Федерико Пеллегрино. «А что же Александр Большунов?» — спросите вы. Лидер мужской сборной России пропустил спринт и сосредоточится на следующих гонках. Но норвежцев это, разумеется, от ликования не останавливает.

«Клебо нанёс ответный удар»

Издание NRK после гонки отметило хладнокровие Клебо. В финальном забеге контролировал всё с первых и до последних метров.

«Клебо нанёс ответный удар, завоевав первое золото на Играх в Пекине. Он оказался единственный норвежцем, попавшим в финал. Там пришлось непросто, но Йоханнес сохранял спокойствие и выцарапал золотую медаль. Это очень приятный успех для Клебо, особенно после провала в скиатлоне. Как правило, наш спортсмен проезжал последние 10-20 метров в спринте в полном одиночестве, но на этот раз всё было намного сложнее. Пеллегрино и Терентьев будто приклеились сзади к лыжам Клебо. Только за несколько сантиметров до финишной черты норвежец победно вскинул руку вверх».

Nettavisen напомнило о провале Клебо в скиатлоне — там он проиграл Большунову больше девяти минут.

«Клебо сильно разочаровал в скиатлоне несколько дней назад. В спринте он показал, кто тут главный. В этом сезоне 25-летний спортсмен не был в прекрасной форме, но добился успеха, когда это было важнее всего. Лыжный волшебник спас честь Норвегии», — Nettavisen.

Dagbladet отмечает, что Йоханнес прекрасно справился с давлением.

«Первая гонка на Олимпиаде оказалась для Клебо полным разочарованием. Естественно, он возлагал большие надежды на своеобразный реванш в спринте. На него оказывалось огромное давление, поскольку он оказался единственным норвежцем в финале. Впрочем, у спортсмена не было намёка на нервозность. Клебо разгромил всех соперников и защитил титул олимпийского чемпиона в спринте», — Dagbladet.

«Мир никогда не видел ничего подобного»

Эксперт NRK Торгер Бьёрн отметил качество Клебо, присущее великим чемпионам.

«Так и должно быть. Пеллегрино оказался ближе всех к Йоханнесу. Итальянец был лучшим спринтером, пока не пришёл Клебо. Теперь Йоханнес вырос, так что Пеллегрино должен преклониться. Несколько дней назад Клебо провёл плохую гонку, но он поднялся после болезненного падения. Это качество великих чемпионов. Меня очень впечатлило, что Клебо сохранил спокойствие в течение всего дня. Он контролировал заключительный забег с самого старта и до финиша».

Обозреватель NRK Янн Пост подчеркнул, что Клебо остаётся лучшим спринтером.

«Клебо сразу же вырвался вперёд. Он доказал, что по-прежнему является лучшим спринтером. Мир никогда не видел ничего подобного. Йоханнес справился с давлением, несмотря на то что оказался единственным норвежцем в финале», — Янн Пост NRK.

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг в беседе с TV2 отметил, что теперь у Клебо есть возможность немного расслабиться.

«Он получил то, что хотел, хотя мог предпочесть занять второе место при походе к стадиону. Но Клебо отлично защищал своё первое место. Пеллегрино здорово ускорился на финише, поэтому я был немного взволнован. Но Йоханнес был полон решимости, сегодня он показал хороший контроль. Это безумно важное золото для Клебо. Теперь он может расслабиться и спокойно готовиться к следующим гонкам».

Тренер Тронд Нистад остался доволен тактикой, которую выбрал Клебо.

«Совершенно невероятный спортсмен, великий лыжник. С тактической точки зрения Клебо был чрезвычайно мудр и бдителен. Вероятно, у него было больше контроля, чем все предполагали».

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум в беседе с TVNorge рассказал об уникальности Йоханнеса.

«Фантастический спортсмен, способный давать необходимый результат даже в условиях колоссального давления. Он совершенно уникален. У Клебо прекрасные физические характеристики. Помимо этого, у него есть способность «читать» трассу и соперников».

А о Большунове вообще вспомнили?

Норвежские СМИ пока ограничились небольшими новостями в стиле «Большунов пропустит спринт, об этом сообщил тренер Юрий Бородавко». Высказался только всё тот же эксперт NRK Торгейр Бьёрн. По его мнению, норвежским спортсменам придётся очень сложно в разделке на 15 км, которая пройдёт 11 февраля.

«Отсутствие Большунова? Плохая новость для норвежских лыжников. Такой расклад нисколько не упрощает им задачу по победе над Большуновым и Нисканеном в разделке на 15 км», — цитирует Бьёрна Nettavisen.