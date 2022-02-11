Большунов снова обставил Клебо на Олимпиаде-2022. Но остался только с серебром

После вчерашней женской гонки, где Наталье Непряевой не хватило всего 0,1 секунды для попадания в тройку, соревнования мужчин ожидались с особым интересом. От 15-километровой классики с раздельным стартом мы ожидали только медалей: фаворитом гонки многими экспертами считался Александр Большунов, ранее уже успевший взять золото в скиатлоне. Вдобавок наш лидер по личному решению пропустил спринт, решив сэкономить силы перед ключевыми для себя стартами.

Главным соперником Александра назывался знаменитый финн Ийво Нисканен. Разумеется, в число теневых фаворитов входил и Йоханнес Хёсфлот Клебо, за которым осталась победа в спринте. Главная фишка норвежца — коньковый ход, но и в классике он всегда готов преподнести сюрприз. За россиян вместе с Большуновым на старт вышли Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Илья Семиков, имевшие неплохие шансы на медали. Конечно, остальные конкуренты тоже не дремали, выставив максимально сильные составы.

Традиционно первой стартовала группа лыжников, не считающихся основными фаворитами. После отсечки в 1,8 километра лучшее время показывал француз Ришар Жув, возлагавший немалые надежды на классику. Клебо начал гонку под 42-м номером, россияне стартовали ещё позже: наша четвёрка выходила почти друг за другом, Большунов был «замыкающим» группы — 70-м. Нисканен, кстати, тоже бежал неподалёку, получив 64-й стартовый номер.

Главным сюрпризом начального этапа гонки стало отставание Клебо. Звёздный норвежец, перед стартом выглядевший непривычно суетливо, словно «проспал» первые километры, зато потом помчался как ракета. Россияне начали гонку неторопливо: Большунов на отсечке в 1,8 километра оказался третьим, его коллеги были чуть дальше от лидирующего Нисканена. Послабее выглядел Иван Якимушкин, но и его цифры не выглядели пугающими.

Бесподобный Нисканен же буквально «летел» по трассе, словно не зная усталости. Большунов, отстававший от Ийво на 13 секунд к середине гонки, не мог даже приблизиться к темпу своего главного конкурента. Другие россияне находились в топ-15, но их надежды на медали таяли ещё быстрее. Увы, на 11-м километре отставание Большунова от Нисканена достигло почти тридцати секунд, что окончательно уничтожило шансы на золотую медаль. Финн просто задвинул всех конкурентов на второй план. Не надеялся на первое место и Клебо, хотя вторую часть гонки норвежец провёл невероятно.

На финише Большунов отдал всё, однако догнать фантастического Нисканена было невозможно — Александр добыл серебряную медаль, вторую свою награду в Пекине! Но хотя бы обставил Клебо, который в итоге довольно неожиданно завоевал бронзу. Алексей Червоткин стал пятым, Илья Семиков — девятым, Иван Якимушкин финишировал 13-м — весьма достойное выступление. А Большунова можно только поздравить — теперь у него в копилке шесть олимпийских медалей за шесть гонок в рамках Олимпиад!