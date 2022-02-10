«Обиднее гонку не могу вспомнить». Почему лыжница Непряева заплакала после финиша

Самая драматичная гонка лыжного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине к настоящем моменту – женская разделка на 10 километров – завершилась неудачей для сборной России. Лидер нашей команды – Наталья Непряева – заняла четвертое место. Он уступила ровно 0,1 секунды бронзовому призёру – финке Кристе Пярмякоски.

Сделав разножку в финишном створе, Непряева бросила взгляд на табло, увидела свою фамилию на четвёртой строчке и без сил рухнула на снег. Это было страшное разочарование.

После финиша Наталья дала волю эмоциями и заплакала. Журналистам она сказала лишь несколько слов. «Все было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали, — цитирует спортсменку «Матч ТВ». — Мне нечего сказать».

«Должно пройти время, эмоции остынут. Нужно успокоиться, проанализировать. Уже не изменить ничего, есть эти жалкие 0,1 секунды», — оценил выступление Непряевой тренер сборной России Юрий Бородавко.

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На седьмой позиции в итоговом протоколе расположилась Юлия Ступак. «Я ехала так, как чувствовала, и у меня не было какой-то определённой тактики, — призналась она. — Я знала, что если начинать быстро, то «наешься», поэтому старалась поработать более грамотно. Состояние тяжёлое, но я постаралась выдать всё, что у меня за душой скопилось. Радует, что состояние не такое, как в скиатлоне, а лучше. Мне кажется, что меня болельщики зарядили энергией — я прямо ожила сегодня. Сильный ветер, который был, не помогал, но, когда бежишь, не замечаешь ветер, снег, дождь. Самое главное — внутри всё сосредоточено».

Десятку лучших замкнула Татьяна Сорина. Лилия Васильева стала 15-й.

«Все, кто сегодня быстро начали, они быстро закончили, — подвела итоги гонки президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Наташа сегодня четвертая, но даже если бы она проиграла три секунды, то это было бы менее обидно чем 0,1 секунды. Обиднее гонку, наверное, не могу вспомнить. Наверное, только у Бельмондо в 1997 г., когда она мне проиграла. На восстановление надо время, сейчас к ней не надо лезть. Все пройдёт и завтра выйдет на тренировку. Могу сказать, что фактически Юля [Ступак] лучше всех провела гонку, Татьяна [Сорина] показала хороший результат и ей можно было чуть спокойнее начать».

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В прессе слова поддержки Непряевой попытались высказать бывшие лыжники. «Ночь она поспит плохо, будет переживать, но соберётся и на следующих гонках не допустит такого момента. Поймает спортивную злость и будет отрабатывать, чтобы такого не повторять и не проигрывать на дистанции», — заверил «Чемпионат» серебряный призёр Сочи-2014 Максим Вылегжанин.

«Наташа будет об этом помнить всегда. 0,1 секунды для разделки — это очень редкое явление, — отметил Александр Легков. — Сидим в шоке, очень переживаем. Очень обидно! Ладно бы она три секунды проиграла, ну четыре. А здесь! Невероятно».