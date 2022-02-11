Фигурное катание на Олимпиаде, танцы на льду. Прямая трансляция, время старта

Дата и время соревнований
12 февраля состоятся соревнования в ритм-танце на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят три дуэта: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Начнутся соревнования в 14:00 по московскому времени.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Прямая трансляция
В прямом эфире соревнования будет транслировать Первый канал. Начало — в 14:00.
Посмотреть видео можно будет здесь.
Состав участников и порядок выступлений
Первая разминка
1. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)
2. Юлия Турккила – Маттиас Верслёйс (Финляндия)
3. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Вторая разминка
5. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
6. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
7. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Третья разминка
9. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия)
10. Тина Карапетян – Симон Пру-Сенекал (Армения)
11. Ван Шиюэ – Лю Синью (Китай)
12. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
13. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бейкер (США)
Четвертая разминка
14. Оливия Смарт – Адриан Диас (Испания)
15. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Сёренсен (Канада)
16. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
17. Лила Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
18. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Пятая разминка
19. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
20. Мэдисон Чок – Эван Бэйтс (США)
21. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
22. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
23. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США)
Мнения экспертов
«Завтра от всех ожидаю интересной и яркой борьбы. Ясно каждому, что в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно без ошибок, кататься радостно. Синицина и Кацалапов — фавориты и реальные претенденты на олимпийские медали в танцах льду», — сказала заслуженный тренер Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«У каждой пары есть свои задачи. Синицина и Кацалапов — это наши фавориты и наша главная надежда на медаль в танцах на льду. Командный турнир показал, что всё совсем не безоблачно. Ребята являются действующими чемпионами мира и ехали соревноваться с французами. Однако американские дуэты очень хорошо выступили в командном турнире. Вика и Никита действительно допустили ошибки и в короткой, и в произвольной программах, которые позволили соперникам их обойти.
Завтра турнир начинается с нуля. Уверен, что не будет большого преимущества у какого-то из дуэтов — все будут в разнице от одного до полутора балла. Хотя французам ставят максимальные баллы, судьи очень благоволят им в ритм-танце. Вике с Никитой важно не отпустить их далеко, чтобы побороться в произвольной программе. В ритм-танце очень важно откататься ровно и не допустить ошибки, чтобы не отдать преимущества соперникам. Разрыв будет минимальный», — сказал серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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