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Сборная России выиграла золото зимней Олимпиады — 2022 в лыжной эстафете, шикарный финиш Вероники Степановой

Эта эстафета войдёт в историю! Степанова «выгрызла» для России золото Олимпиады
Александр Фролов
Сборная России выиграла золото Игр!
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У соперниц не было никаких шансов. Вероника финишировала в гордом одиночестве!

Женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине российские болельщики ждали с особым трепетом: наши девушки входили в число фаворитов гонки. Да, с индивидуальными соревнованиями у россиянок пока не всё идеально — успехи только у Натальи Непряевой, добывшей серебро в скиатлоне и занявшей четвёртое место в разделке «классикой». Зато для эстафеты наш ровный состав подходил как нельзя лучше — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова горели желанием завоевать золотые медали.

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Долгое время эстафеты не были нашей сильной стороной, но в этом сезоне россиянки впервые за 16 лет выиграли эстафету на Кубке мира. Фаворитами сегодняшней гонки, кроме нашей команды, были традиционные конкуренты — Швеция, Финляндия и Норвегия. Да, норвежек некоторые заранее сбросили со счетов: из-за сложностей с составом там даже рассматривали возможность приглашения биатлонисток. Однако «наскрести» крепкую четвёрку Норвегия всё-таки смогла, что автоматически делало её опасным соперником.

Расписание Олимпийских игр

Первой у нас стартовала Юлия Ступак, которой предстояло пройти пять километров классическим стилем. Для 27-летней спортсменки старт ОИ-2022 получился сложным: после неудачи в скиатлоне Юлия в сердцах заявила, что готова завершить карьеру. Впрочем, вскоре Ступак остыла и приняла участие в классической разделке, где показала неплохую скорость. Как оказалось, наша красавица просто копила силы к эстафете: Юля провела свой этап очень и очень здорово, завершив его на первом месте.

Медальный зачёт Олимпийских игр

Главными неудачницами первого этапа, кстати, стала команда Норвегии — причиной стало обидное падение Тириль Уднес Венг. Второй у России покатила Наталья Непряева, за которой крепко «приклеилась» Катарина Хенниг. Хотя Непряева отдавала все силы, опытная немка за полтора километра до конца этапа всё-таки сумела обойти россиянку «на кураже». К сожалению, второй этап Россия завершила на втором месте с небольшим отставанием от Германии — четыре секунды. Следом шли шведские, финские и норвежские девушки.

На третий этап, который был уже коньковым ходом, вышла Татьяна Сорина. Россиянка стартовала превосходно, быстро обойдя немецкую оппонентку. Сорина стала лидером и, казалось, может увеличить отрыв — но Виктория Карль всё-таки сумела «прицепиться» к нашей красавице. Остальные конкурентки продолжали отставать на двадцать секунд, хотя показывали отличный темп. Несмотря на отчаянные старания, Сорина всё-таки закончила этап на втором месте, передав эстафету Веронике Степановой.

Таким образом, в концовке всё зависело от 21-летней Степановой, которая отставала от немецкой конкурентки на целых пять секунд. Приблизились и остальные соперницы — последний этап должен был стать максимально драматичным. Степанова упрямо старалась догнать Софи Крель, при этом сохраняя отрыв от преследовательниц. За километр до финиша Вероника «выгрызла» у Софи лидерство на подъёме, действуя предельно аккуратно. Дождавшись ещё одного «тягуна», Степанова сумела ещё немного увеличить отрыв от конкурентки.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Эстафета 4 x 5 км
12 февраля 2022, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Россия
53:41.0
2
Германия
+18.2
3
Швеция
+20.7

Перед последним километром у всех российских зрителей отчаянно колотилось сердце — Россия была очень близка к победе. Несмотря на совсем юный возраст, Степанова работала так уверенно, словно она каждую неделю сражается за олимпийское золото. Она не позволила Германии даже помечтать о триумфе: Вероника неслась с огромной скоростью, спокойно «разорвав» всех соперниц. Финиш получился спокойным и сверхэмоциональным одновременно — фантастическая победа российской сборной! Девушки — вы лучшие! А эта олимпийская эстафета войдёт в историю!

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Новости. Олимпиада 2022
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