«Непряева максимально злость накопила». Разбор лыжных разделок от тренера сборной России

В середине Олимпиады для сборной России по лыжам наступило горячее время. Гонки идут одна за другой, работа кипит и днём, и ночью. Удивительно, что даже в таком плотном графике тренер сборной России Сергей Турышев нашёл время, чтобы в своём блоге на «Чемпионате» подвести итоги разделок, по итогам которых у нас четвёртое место Непряевой и второе – Большунова.

Сергей, как и всегда, рассказывает секреты внутренней кухни, раскрывает особенности работы на трассе и отвечает на возмущения болельщиков, которые считают, что Наталья Непряева финишировала неправильно, а потому и драматично упустила медаль.

«Села в лыжню и уехала дальше остальных»

«Ну что, соскучились? Давайте подведём итоги классических разделок «изнутри».

Сначала давайте по женской гонке. Температура была комфортной, примерно минус 5-7 градусов, а поднявшийся ветер ощущался только на стадионе, лыжню особо не переметало. Несложная погода, в общем, привычные условия.

Из наших первой должна была стартовать под девятым номером Лилия Васильева. Я уже рассказывал в предыдущих блогах, что у нас на трассе всегда очень много тренеров и сервиса, все передают данные, все стоят с палками для подстраховки.

Так вот, на первой отсечке стоял сервисёр Женя Уфтиков, который после старта пяти-шести спортсменок дал информацию по рации, что спортсменки, спускавшиеся вне лыжни, начинают намного раньше толкаться, а кто сидит в лыжне – уезжает намного дальше.

Эту информацию мы тут же донесли до Васильевой, которая приняла данные к сведению. Она стартовала, прокатилась на спуск мимо Евгения, а тот отрапортовал, что она сидела в лыжне и уехала намного дальше остальных. Это говорило о том, что лыжи работают отлично.

Татьяна Сорина ожидаемо начала борьбу за высокие места и довольно долго держала ту скорость, которую задали текущие лидеры. А когда стартовала Юлия Ступак, мы немного заволновались: на первых же отсечках она достаточно много, как нам показалось, проигрывала. Но к концу первого круга, ближе к моей отсечке, она стабилизировала отставание и начала понемногу отыгрывать позиции».

«Отвечу тем, кто говорит, что Непряева неправильно финишировала»

«Что касается старта Натальи Непряевой. Много пишут о том, что она быстро начала и из-за этого ей не хватило сил на финиш, неужели тренеры не могли подсказать? В какой-то степени, возможно, болельщики и правы. Но посмотрите на мужскую гонку, в которой Ийво Нисканен задал высочайшую скорость со старта и додержал до финиша!

Мы не могли подсказать? Да мы всё обговариваем до старта со спортсменами, советуем, но окончательное решение – как дышать, какую тактику применить, как бежать – принимает сам спортсмен. Мы можем дать корректировку по дистанции и даже в этом случае все решения остаются за спортсменом: сбавить, прибавить или держать скорость.

Сорина и Ступак шли в очень плотной борьбе за позиции в топ-10, это было важно для эстафеты. Непряева билась за медали. Юля очень хорошо разложилась и в итоге показала свой лучший результат в личных гонках в этом сезоне. Она же обыграла многих сильных девочек, и это не может не радовать.

И вновь вернусь к Наташе Непряевой. Отвечу тем, кто утверждает, что она неправильно финишировала по лыжне, а те, кто взял медали, бежали вне лыжни. Друзья, за 1,2 км до финиша Наталья проигрывала более 8 секунд! А выехав на равнину стадиона, она уступала чуть более 2 секунд. То есть она всю финишную часть отыгрывала, при этом Непряева бежала в лыжне.

Говорить о том, что она бы выиграла битву за бронзу, если бы ушла из лыжни, неправильно. Это из серии – а если бы дистанция была на пять метров длиннее, то она бы точно выиграла. До финишных лыжней был отрезок, где Наташа ехала вне лыжней. Она почувствовала, какое там скольжение и могла выбирать, как финишировать. Она сделала всё правильно, а то, что уступила 0,1 секунды – несчастный случай, не повезло. На пьедестале всего три места».

«Наташа очень сильно была расстроена»

«Ещё хотел бы ответить тем, кто говорит, что перед выходом на последний спуск Непряевой нужно было потолкаться. Я сказал уже, что погода была комфортной, но на стадионе ощущался сильный ветер. Так вот, именно в том месте ветер был самый сильный, и как только ты раскрываешься, чтобы сделать толчок, то теряешь скорость. Проще сидеть в аэродинамической посадке, чем раскрываться именно в том месте.

Конечно, мы все Наташу поддержали. Она очень сильно была расстроена: 0,1 секунды – это даже не один толчок, а меньше. Такое невезение в спорте бывает, но ведь и повезти должно! Тренерский штаб остался доволен тем, как девочки пробежали гонку. Перед эстафетой все настроены. А Наташи максимально злость накопила.

Ещё хотел бы сказать, что меня немного удивило выступление Терезе Йохауг, которая обычно с первых метров вламывает и убегает всё дальше и дальше. Даже подумал, что начала она очень невзрачно для себя. А выиграть ей, скорее всего, помогла Джесси Диггинс, которую норвежка догнала по дистанции. Где-то вместе поработали, подтянули друг друга, вот и 0,4 секунды, оказавшиеся чемпионскими.

Выступление финок – очень сильное. Перед эстафетой они тоже показали свою готовность».

«Я сказал Червоткину, что это суперрезультат»

«В мужской гонке все надежды были связаны с Александром Большуновым, который очень мощно провёл скиатлон. На выступление Илья Семикова и Алексея Червоткина мы тоже рассчитывали. Илья очень сильно прошёл первый круг, бежал в одни ноги с норвежцами, Алексей как проигрывал ему по отсечкам в районе 10 секунд, так долго это отставание и держалось. Хотя после 500 метров Червоткин был лидером, вёз секунду Нисканену, и это было очень быстрое начало.

Мы ему об этом крикнули, и когда он подъехал ко мне, было минус пять от финна, и я сказал Червоткину, что это суперрезультат, он идёт отлично. Лёша прям посмотрел на меня, пока я ему всё передавал и побежал дальше.

На втором круге многое изменилось. Семикова просто вырубило. После гонки он сказал, что это был самый сложный старт в его карьере. При этом первый круг он прошёл с запасом, были силы на второй круг, я ему только дал информацию о раскладке, как через 200 метров его просто накрыло.

Дистанция непростая. Круг 7,5 км. Подъёмов много. Очень коварный круг, где на паре подъёмов можно сделать всю гонку, а можно всё слить. Семиков не справился. Норвежец Голдберг остановился практически. А Червоткин чуть снизил скорость, разложился очень грамотно и в итоге стал пятым.

Что касается Ивана Якимушкина, то ему всё сломала болезнь на сборе в Италии. Он приехал сюда, сделал необходимую работу, но времени на полное восстановление ему не хватило, к сожалению.

Насчёт быстрого начала и шутки «быстро начнёшь – быстро закончишь», всё решает спортсмен. Только он. Но если спортсмен готов, он готов с первых метров. Лучше попробовать и потом только констатировать – получилось или нет, чем совсем не пытаться. Чтобы не кидать потом камни в свой же огород и можно было сказать: я сделал всё, что мог».

«Нисканен не дал усомниться в своём лидерстве»

«Мы ждали битвы лучших классистов мира. Но Нисканен ни на секунду не дал усомниться в своём лидерстве. Хотя был момент в конце первого круга, когда Большунов начал сокращать отставание, выбрал до 11 секунд. И в начале второго круга Ийво сделал всю гонку, буквально на 1,8 км он резко ускорился и увеличил отрыв. Саша попытался поддержать эту скорость, но отставание возросло. Когда оно стало 17 секунд, было понятно, что финн эту гонку не отдаст.

В любом случае, Саша уверенно шёл на вторую позицию и завоевал серебро. А вот кто удивил – это Клебо. Йоханнес на первой отсечке уже проигрывал 22 секунды, был бог знает на каком месте. Но он очень грамотно разложил свои силы, на втором круге сумел ускориться и впервые в карьере выиграл медаль крупного турнира в личной дистанционной гонке.

Ну а теперь ждём эстафет. Они вот-вот начнутся».