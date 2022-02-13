Вяльбе плакала от счастья. Героическое выступление России в эстафете на Олимпиаде в Корее

Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане — первые, которые российская сборная провела без флага и гимна. Спортсменов именовали олимпийскими атлетами из России, и выступали они в форме без национальной символики. На Игры в Корее по непонятным до сих пор причинам не пустили целый ряд сильных российских спортсменов, и колоссальные потери тогда понесла лыжная сборная. В результате на соревнования отправили молодых спортсменов, которые однако сумели удивить. Особенно эмоциональным получился успех в эстафете.

Кого из лыжников не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхан

Поскольку наша команда выступала под санкциями, МОК сам определял, кого из российских спортсменов позвать на Олимпиаду, а кого – нет. В результате этого от сборной, выступавшей на Олимпиаде в Сочи почти никого не осталось: на ОИ-2018 не поехали олимпийские чемпионы Александр Легков и Никита Крюков, призёры Игр и чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, а также призёр этапов Кубка мира Евгений Белов. Особенно болезненным было отстранение Сергея Устюгова, который за год до Олимпиады выиграл «Тур де Ски» и взял два золота на чемпионате мира.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

«Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнование умерла. Ну был я на одной Олимпиаде в Сочи, и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился-готовился, а не позвали. Каждый ребенок, который приходит в спорт, мечтает стать олимпийским чемпионом. Я не был исключением, но меня не допустили, и как-то всё сошло на нет», – говорил тогда Сергей.

Кто приехал на Игры в составе сборной России

В списке тех, кто всё-таки доехал до Токио, выделяется Александр Панжинский, завоевавший серебро в спринте ещё на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Тогда он проиграл по итогам фотофиниша соотечественнику Крюкову. Забегая вперёд, стоит сказать, что в Корее Панжинский тоже бежал спринт, но выступил гораздо скромнее (11-е место).

Александр Панжинский (28 лет)

Андрей Ларьков (28 лет)

Алексей Виценко (27 лет)

Андрей Мельниченко (25 лет)

Александр Червоткин (22 года)

Александр Большунов (21 год)

Денис Спицов (21 год)

Это сейчас Большунов и Спицов — звёзды сборной России, а тогда они ехали на Олимпиаду зелёными юнцами. Оба спортсмена дебютировали в Кубке мира в сезоне-2017/2018. Но игры в Пхёнчхане сложились очень успешно и для того, и для другого.

Как сложилась эстафетная гонка

Мало кто мог подумать, что Большунов и Спицов с ходу ворвутся в состав эстафетного квартета, но это произошло. Молодые ребята уже в начале Олимпиады стали призёрами в личных гонках, а потом не поставить их в командную гонку было нельзя.

В то же время форма Андрея Ларькова и Алексея Червоткина вызывала опасения. Первый не впечатлил в личных гонках, а второй до эстафеты ни разу не выступал на ОИ-2018. Всем было понятно, что победу, скорее всего, одержит сборная Норвегии, в составе которой бежали такие монстры, как Сундбю, Крюгер и Клебо. А вот со всеми остальными россиянам было по силам побороться за медали. Конечно, от состава, который был собран чуть ли не на скорую руку, трудно было требовать медали. Но уж очень хотелось, чтобы у ребят всё получилось!

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

На первом этапе бежал Ларьков, и он прекрасно справился с поставленной задачей. Андрей приехал на передачу этапа вместе с Алексеем Полтораниным из Казахстана — на последнем отрезке оба оторвались от француза с итальянцем. Отстали и шведы с норвежцами. Однако у последних на стартовом этапе выступал Дидрик Тёнсет — слабейшее звено команды. Мало кто сомневался, что норвежцы вернут утраченные позиции.

У Большунова на втором этапе была элитная компания — Сундбю, Колонья, Нисканен, Манифика, Рикардссон. Россиянин постепенно увеличивал отрыв от соперников, и в какой-то момент он составил 40 секунд. На последних двух километрах этапа Александр заметно проиграл, но при этом в сравнении с исходными данными обыграл всех главных преследователей. Итальянцы проигрывали 24 секунды, французы — 28, норвежцы — 32. Шикарный расклад!

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Третий этап, на котором бежал Алексей Червоткин, сложился для сборной России неудачно. К сожалению, сказались последствия бронхита у спортсмена. Преследователи, ведомые Крюгером, с первых же метров стремительно сокращали отставание. Норвежец за два километра отыграл 10 секунд, при этом француз с итальянцем сидели за его спиной. Ещё до конца второго круга группа нагнала Червоткина, а затем норвежец с французом помчались вперёд. Итальянец отвалился, и это был огромный плюс, поскольку на заключительном этапе за них бежал сам Федерико Пеллегрино. Червоткин проиграл на финише лидерам эстафеты 16 секунд, но всем было видно, насколько тяжело ему далась эта гонка. Он сделал всё, что смог.

На последнем этапа за Россию бежал Спицов, который отправился в погоню за Клебо и Бакшайдером. Не верилось, что француз навяжет борьбу норвежцу в борьбе за золотую медаль. Сам Клебо экономил силы на финиш и регулярно оглядывался, отслеживание динамику хода Спицова. Было понятно, что именно россиянина он считал главным конкурентом.

На последний круг россиянин уходил уже вместе с норвежцем и французом. По крайней мере, медаль мы себе уже гарантировали. Француз постепенно отвалился, так что Клебо со Спицовым вели борьбу за олимпийское золото. У норвежца было полно сил, а мы до последнего верили в чудо. К сожалению, Клебо удрал от Дениса и принёс своей стране золото, а Россия пришла с отставанием в девять секунд. На финише Спицов разводил руками, слово прося прощения за серебро. Уже тогда казалось, что этим молодым лыжникам нужны только победы.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Эмоциональная реакция Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России встретила финиш мужской команды со слезами на глазах. Перед этим вся наша делегация на стадионе скандировала «Рос-си-я, Рос-си-я!», а после гонки все обнимали Вяльбе, которая, не стесняясь, плакала от счастья. И действительно, выступление сборной России получилось героическим и даже сенсационным. Мало кто верил, что команда в таком составе сможет не просто взять медаль, а навязать борьбу Норвегии.

«Я так счастлива, даже не знаю, что говорить. Просто благодарна своим спортсменам, тренерам за такие прекрасные минуты на этой трудной Олимпиаде. Я за всех всегда переживаю одинаково. Честно, думала, что сегодня будем третьими. Молила бога, чтобы так и произошло. Бог услышал и дал даже больше. Была ли надежда на золото после двух этапов? Нет-нет, я не обольщаюсь никогда», — сказала Елена Валерьевна.

«Выигрывал по ходу 40 секунд, но в конце соперники начали ускоряться, сказалось быстрое начало этапа. Осталось 25 секунд. Тяжело было за Червоткиным на следующем этапе наблюдать, он с чёрными глазами еле дошёл, и после финиша ему было не очень хорошо, – отметил Большунов.

«Это огромное достижение для России. На Олимпиаде нет многих наших лыжников. Возможно, кто-то не рассчитывал [на серебро], ведь основы не было, а была одна молодёжь. И мы рады, что смогли показать обратное», — сказал Спицов на пресс-конференции.

Любопытно, что сборная России ни разу не выигрывала мужскую эстафету в лыжных гонках на Олимпийских играх. В 1994-м и 1998-м занимали 5-е место, в 2002-м и 2006-м — 6-е, в 2010-м — 8-е, в 2014-м и 2018-м — 2-е. Хочется верить, что в Пекине эта серия прервётся. 13 февраля в составе нашей команды побегут Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов.