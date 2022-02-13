Россия творит историю! Грохнули Норвегию с Клебо и спустя 42 года взяли золото Олимпиады

Состоявшаяся ранее женская лыжная эстафета получилась для России триумфальной, наши девчонки в максимально драматичном стиле завоевали долгожданное золото. Сегодня наступила очередь мужчин: Денис Спицов, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов тоже имели отличные шансы на победу. Тем более что два представителя российской эстафеты ранее уже успели добиться в Пекине индивидуальных наград — Большунов взял золото и серебро, Спицов оказался вторым в скиатлоне.

С другой стороны, конкуренция в мужской эстафете ожидалась даже более жёсткая, нежели у женщин. Не сильнейший, но очень крепкий состав во главе с Йоханнесом Хёсфлотом Клебо выставила Норвегия, Ийво Нисканен готовился «тащить» Финляндию, были в борьбе Германия и Франция. Дополнительный «фактор внезапности» создавала погода: шквалистый ветер, густой снег и мороз -15 градусов. Огромное значение имела работа сервисменов — как они сумеют подстроиться к изменившимся условиям?

Россия стартовала под вторым номером: нашим «застрельщиком» был Алексей Червоткин, на прошлых Играх бравший эстафетное серебро. Алексей попытался с первых секунд захватить лидерство, однако основная группа держалась за ним достаточно плотно, буквально наступая на пятки. Тем не менее Червоткин не сбавлял темпа и к середине этапа всё-таки ушёл в отрыв, хитро «отклеившись» от оппонентов. Россиянин буквально летел, дав России больше 20 секунд преимущества. Блестящий этап от Алексея!

Вторым у нас поехал прославленный Александр Большунов. Ранее наш лыжник в Пекине уже красиво выиграл скиатлон и добыл серебро в классической разделке. Основными преследователями были норвежцы, итальянцы и немцы: мощная сборная Швеции, которая так радовалась экстремальному снегу, неожиданно провалила первый этап. Большунов мчался просто шикарно, его скорость более-менее удавалось поддерживать только Полу Голбергу. Вскоре норвежец не выдержал нереального темпа — а Саша всё летел и летел, к третьему этапу Россия оторвалась от соперников на 59 секунд!

Поддержать шикарный старт партнёров должен был Денис Спицов, тоже имеющий «серебряный» опыт эстафеты ОИ-2018. С третьего этапа начинался коньковый ход, где Денис традиционно весьма и весьма хорош. Наш спортсмен не «рвал» с первых метров, зато с каждым километром его скорость понемногу увеличивалась. Хотя Спицова преследовали очень именитые лыжники, он не позволил конкурентам кардинально сократить отставание. К заключительным 10 километрам эстафеты Россия лидировала на 45 секунд.

Четвёртый, решающий этап тренеры доверили Сергею Устюгову, ранее не выигрывавшему олимпийских медалей и вообще драматично не допущенному на Олимпиаду-2018. У россиянина имелся солидный временной запас, но позади ехали Клебо и другие звёзды — успокаиваться не стоило. Да и падения никто не отменял: нервничать предстояло до самого финиша. К четвёртому километру стало ясно, что главным соперником россиянина будет Клебо, волевым усилием «сбросивший» с себя группу преследователей и отдававший все силы.

Впрочем, Устюгов не давал болельщикам поводов хвататься за валокордин: во время подъёма он включил «форсаж», сумев увеличить отрыв от норвежской легенды. Последние километры Сергей проходил внешне спокойно, хотя сложно даже представить, насколько сильно он волновался. А что Клебо? Он отставал всё больше и больше. В итоге Россия грохнула Норвегию, оторвавшись от неё более чем на минуту. Это невероятная, историческая победа, ведь сборная России не выигрывала эстафету на Олимпиадах с 1980 года.

Просто фантастика, ребята!