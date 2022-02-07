«Я хотел всё бросить. Но отец не дал». Как Большунов стал самым крутым лыжником России

В скиатлоне на Олимпиаде-2022 Александр Большунов в блестящем стиле завоевал золото и стал самым крутым российским лыжником: первым в истории страны, кому удалось завоевать личное золото на Олимпиаде, на чемпионате мира и выиграть общий зачёт Кубка мира.

Сан Санычу, как называют Большунова, до полного мирового величия не хватало как раз олимпийского золота: в Пхёнчхане в личном спринте он брал бронзу и трижды становился вторым. И тут первая же гонка в Пекине – и вот она, долгожданная медаль.

Главные достижения Александра Большунова

Чемпион Олимпийских игр (2022)

– золото, скиатлон 30 (15+15) км.



Четырехкратный призер Олимпийских игр (2018):

— бронза, личный спринт;

— серебро, эстафета 4x10 км;

— серебро, командный спринт;

— серебро, 50 км, классика.



Чемпион мира в скиатлоне (2021).

— золото, скиатлон 30 (15+15) км.



Семикратный призёр чемпионатов мира:

— серебро, скиатлон 30 (15+15) км (2019);

— серебро, командный спринт (2019);

— серебро, эстафета 4х10 км (2019);

— серебро, масс-старт 50 км (2019);

— серебро, эстафета 4х10 км (2021);

— серебро, масс-старт 50 км (2021);

— бронза, командный спринт (2021).



Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019/2020, 2020/2021).

Двукратный победитель «Тур де Ски» (2019/2020 и 2021).

Большунов в ноябре признавался, что этот сезон для него получился самым сложным: упал с велосипеда, сильно повредив зубы, потом вылезла проблема с ахиллом, на следующем сборе ударил дверью уже другой ахилл, следом операция. Из-за этого у лыжника подготовка получилась скомканной, чего по его олимпийскому результату и не скажешь.

Большунов хотел бросить лыжи, но отец не дал

Саша родился в небольшом селе Брянской области ¬– Подывотье, которое расположилось в шести километрах от границы с Украиной и в 200 километрах от самого Брянска. «Когда мои родители были молодыми, там жило много людей, но сейчас все уезжают, – рассказывал Саша в интервью «Чемпионату». – Работы там нет. Остаются только старики».

Детство у Большунова было наполнено физическим трудом и спортом: участок у семьи большой, поэтому работы всегда много – и дрова наколоть, и траву покосить. Отец Саши пробовал сына в разных видах спорта: летом – волейбол и баскетбол, зимой – лыжи, потому что сам когда-то бегал на районных соревнованиях.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

«Папа топтал лыжню, а я за ним, иногда наступая на пятки, – рассказывал Александр. – Помню, приехали с отцом на соревнования по области, первая гонка – сразу выиграл. А там бежали ребята из школ олимпийского резерва. Они задались вопросом: кто я, как вообще так вышло. Чуть ли не до драк доходило. У меня были одни лыжи и на конёк, и на классику.

Бывало, что я пробежал коньком, выиграл, мы едем домой – 180 км. Утром берём лыжи, снова 180 км дороги. Намазались, побежал спринт – первый раз в жизни. А меня сняли, потому что коньком бежал. Папа привил мне любовь к лыжам. Как-то пробежал на контрольной тренировке плохо, расстроился до слёз – хотел всё бросить. Мне лет 10 было. Но отец не дал, сказал заканчивать с этим. Если так переживать – делать в спорте нечего».

Отец Большунова построил специальное хранилище, где хранится искусственный снег – всё для того, чтобы летом, когда Саша приедет домой, сделать для него лыжню.

«Я вижу, как у него горят глаза, – говорил Большунов-старший в интервью «СЭ». – Он отлично учился, но выбрал спорт, несмотря на то что мама была против. Сейчас мы его поддерживаем во всём. Когда его нет в деревне, я всегда чищу трассу, вдруг приедет. Соседи меня считают чокнутым. Зато у сына такие результаты. Ради этого стоит жить».

«Мой супруг всё лето работал, зарабатывал денег, чтобы Саша смог поехать на соревнования, – рассказывала мама Большунова Первому каналу. – Потом подходили старты — а нам денег не хватало. Но как-то справлялись».

Александр Большунов — олимпийский призёр Пхёнчхана Фото: Getty Images

В 2011 году Сашу привели к тренеру Николаю Нехитрову и попросили с ним позаниматься. По словам специалиста, к тому времени Большунов уже хорошо стоял на лыжах, но ничем выдающимся не отличался. «Это был просто ребёнок, хоть и бегал под первый разряд, – рассказывал он ТАСС.

Спустя год Большунов поехал на первенство ЦФО, где занял 27-33-е место, а ещё через год там же стал первым. В 2014 году во время Олимпиады в Сочи Саша бежал по юниорам, поэтому Игры почти не смотрел – был сосредоточен на собственных соревнованиях. И не зря: в скиатлоне на 20 км он стал первым, после чего ему дали звание мастера спорта и вызвали его в юниорскую сборную.

«Саше, начиная с юниоров, не далась легко ни одна медаль, – говорила Елена Вяльбе Первому каналу. – Но он заслуживает каждую свою медаль трудом».

«Он большой фантазёр – придумывает упражнения, которые никто никогда не делал, а вот он делает, – делился тренер сборной Юрий Бородавко. – У него нет выдающихся силовых кондиций, но головой чётко понимает, чего хочет. Требовательно относится к своему организму».

На взрослый международный уровень Большунов вышел в 2017-м ¬– после юниорского первенства он поехал на чемпионат мира в Лахти. В дебютной гонке Саша в спринте классикой стал 26-м, а в скиатлоне – 15-м. А вот на чемпионате России собрал целый комплект: бронзу в командном спринте и скиатлоне, серебро в эстафете и золото – в масс-старте на 50 км. Ну а дальше был олимпийский сезон, и Большунов получил шанс, ради которого живут все спортсмены: попал в состав сборной России на Олимпиаду в Пхёнчхане.

На Олимпиаде-2018 могло быть золото – если бы не глупая ошибка

За две недели до Игр Большунов заболел ангиной, да так серьёзно, что пришлось лечь в больницу. Врачи запретили какие-либо физические нагрузки, но отказываться от Олимпиады Саша не собирался – из стационара пришлось чуть ли не сбегать.

«Чувствовал, что уже пора, – вспоминал Большунов в эфире «Матч ТВ». – Понимал, что если не сейчас, то потом уже будет поздно. Были условия, что если ты уедешь из больницы и заболеешь, то вся ответственность на тебе». Саша убеждал тренера, что надо ехать и бороться сразу, со спринта, и эта мысль ему не давала покоя. Несмотря на то что ещё недавно он лежал с температурой под сорок и уже даже не мечтал об Олимпиаде, потерял в весе и кондициях, сдаваться он, вернувшись к тренировкам, не собирался.

Александр Большунов Фото: Getty Images

«Потом оказалось, что я сделал всё правильно», – признался Большунов.

В молодёжь, которая приехала в Пхёнчхан, мало кто верил. Но на первом же старте в Корее Большунов взял бронзу. После признался: «Мог бороться за победу, но ноги в конце подъема сильно закислились. Могло быть всё иначе, но Клебо готовился, а я лежал в больнице».

Потом ещё два старта – и два серебра. Последней гонкой для Большунова стал 50-километровый марафон. На 28-м километре Большунов отставал от Ийво Нисканена и Алексея Полторанина на 20 секунд, но вскоре казах выбыл из тройки. Саша рванул и вплотную приблизился к финну, который, по его словам, начал «тяжело дышать, как будто подыхает». Решающим моментом этой гонки стала смена лыж: Нисканен решил переобуться, а вот Большунов не стал, о чём после сильно пожалел. Бородавко тоже не понял, почему он пренебрёг пит-стопом: «Мы оговаривали, что перед последним кругом он должен зайти на смену. Не знаю, что случилось».

Нисканен быстро догнал Большунова и сел за ним, а потом и вовсе опередил – сказалась свежесть инвентаря. Финишную линию Саша пересекал с опущенной от досады головой, подбивая лыжными палками снег. «Сам проиграл золото, – заключил Бородавко. – Невыполнение установки стоило ему золотой медали».

Большунов после признался, что совершил тактическую ошибку: «И силы были, и всё было для победы. Но ошибся… Всё было рядом. Был сильно разочарован».

Фото: Getty Images

Непростой путь лидера сборной на Олимпиаду-2022

За четыре года Большунов стал звездой мировых лыжных гонок: восемь медалей на чемпионатах мира, два «Больших хрустальных глобуса», две победы в общем зачёте «Тур де Ски».

«Для меня кумир – сын, – признавался Большунов-старший «СЭ». – Из деревенского парня мы вылепили такое, что пусть другие ещё постараются. Что сам умел по жизни, ко всему и его привлекал в детстве. Деньги – не манна небесная, мне они никогда не были нужны. Если сын что-то получил – замечательно, но это его, не моё. Никакой роскоши у нас нет».

По словам отца, Саша всегда ответственно ко всему относился, сам отвечал за свои поступки, был упорным и трудолюбивым.

Прошлой весной у Большунова начались проблемы с ахилловым сухожилием, потом случилось падение с велосипеда. «Я ехал слишком быстро! – рассказывал Александр. – Рельеф был сложным, я потерял управление и взлетел в воздух. Скорость была примерно 70 километров в час. Моё тело сильно пострадало, и я попал в больницу. Просто удивительно, что избежал переломов».

Летом Большунов должен был участвовать на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии, но ни одной гонки так и не пробежал – воспалилась десна. Гнойник вскрыли, прочистили, пришлось пить антибиотики – после операции у Саши поднялась температура. Бородавко говорил, что восстановление не займёт много времени, поэтому Большунов быстро наверстает подготовку, но в октябре пришлось снова брать паузу – опять из-за проблем с десной. Там образовалась киста, которая вросла в кость, поэтому пришлось делать ещё одну операцию.

«Первые мои слова были: сколько времени? – рассказывал Большунов «Матч ТВ». – Потому что я понимал, что до Олимпиады осталось очень мало времени и мне нужно узнать сколько прошло».

В конце октября Большунов приступил к тренировкам по индивидуальной программе, потому что после операции было всё же тяжело брать прежние нагрузки. «Видно, что за то время, которое Саша не тренировался, он потерял в силе, – говорил Бородавко. – Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качеств».

«Этот сезон – самый сложный для меня, – признавался Большунов. – Раньше не было столько проблем в подготовительном периоде, как в этом году. Как только набирал форму, подходил к более жестким нагрузкам, каждый месяц возникала какая-то проблема».

После возвращения были неудачные старты, но Бородавко призывал не драматизировать: у Большунова бойцовские качества, он всё сможет и подойдёт к Олимпиаде в оптимальной форме. И правда: на первом этапе Кубка мира в Руке Саша стал третьим в гонке классическим стилем на 15 км, там же выиграл коньковую гонку преследования, а потом стал вторым в общем зачёте «Тур де Ски».

Эксперты говорили, что Клебо едет на Олимпиаду в статусе фаворита, но в итоге норвежец стал 40-м с 9-минутным отставанием. Первым приехал Саша, который ещё в начале января сам говорил: Йоханнес в такой форме, что может прямо сейчас ехать на Олимпиаду и брать там всё.

«Последний круг уже бежал, и наворачивались слезы, потому что понимал: вот оно – олимпийское золото, – рассказывал Большунов после гонки. – В нужный день, в нужный час, в нужную секунду я беру и выигрываю. То, что было в этом сезоне, по ходу подготовки к Олимпийским играм, это всё-таки было не просто так. Ради этого стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть».