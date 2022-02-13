Глаз не оторвать! Самые красивые фигуристки на Олимпиаде — в танцах на льду

В танцах на льду все девушки как на подбор. Красивые, статные, длинноногие и невероятно харизматичные. Смотреть на них — одно удовольствие. Не даром именно представительниц танцев считают самыми красивыми фигуристками. Они не только бесшумно скользят по льду, но и поражают своей осанкой и чувством позы. Глаз от них оторвать невозможно!

Кто же из главных красоток приехал в Пекин?

Александра Степанова

Александра Степанова — обладательница самых длинных и стройных ног в танцах на льду. Девушка, от которой сложно отвести взгляд. Она не стесняется демонстрировать свою идеальную фигуру и выбирать для прокатов откровенные костюмы. Саша вполне могла бы стать героиней обложек или актрисой. Возможно, в будущем так и будет, пока же самое важное для неё – это спорт.

Александра Степанова в дуэте с Иваном Букиным должна была участвовать ещё в прошлой Олимпиаде, но партнёра по неизвестным причинам не допустили. На Играх в Пекине фигуристы намерены наверстать упущенное и выложиться по полной.

Виктория Синицина

Ещё одна представительница нежной славянской красоты в танцах на льду – Виктория Синицина. От её кристально голубых глаз невозможно оторвать взгляда. Фигуристка достаточно часто размещает фотографии в купальнике в соцсетях на радость своим поклонникам. Именно она покорила сердце одного из главных красавцев не только российского, но и мирового фигурного катания – своего партнёра Никиты Кацалапова.

Вместе ребята завоевали важные титулы – стали чемпионами мира и Европы, а теперь готовы бороться за звание олимпийских чемпионов.

Мэдисон Чок

Не зря говорят: чем больше намешано в крови разных национальностей, тем красивее человек. Мэдисон Чок точно подтверждает это правило. По отцовской линии у неё китайские и гавайские корни, а по линии матери целый набор: немецкие, английские, ирландские, французские и даже голландские.

Девушка обладает неповторимой пластикой, которая и помогла ей перевоплотиться в один из её самых известных образов – в змею. Она точно знает, как выглядеть эффектно на льду, ведь одно из её увлечений – это дизайн костюмов.

Марджори Лажуа

Фигуристка из Канады Марджори Лажуа – одна из самых обаятельных спортсменок Северной Америки. Не даром же она снималась в рекламе и телесериале. Марджори – девушка с широкой душой и невероятной улыбкой. Она занимается не только спортом, но и благотворительностью – работает с Фондом помощи страдающих аутизмом. Этот диагноз поставлен её брату.

Марджори – тот случай, когда в человеке прекрасно всё: и внешность, и душа.

Юлия Турккила

Финляндия славится обворожительными фигуристками с холодной внешностью. Болельщики наверняка помнят очаровательную Кииру Корпи, которая достаточно успешно выступала в женском одиночном катании. В танцах на льду в Пекине Финляндию представляют Юлия Туркилла и Матиас Верслуйс.

Юлия – девушка с фарфоровой кожей, нежным взглядом и пухлыми губами. Помимо фигурного катания, спортсменка занималась балетом. Как результат – красивые линии и идеальное чувство позы. И пусть эта пара не претендует на самые высокие места на Олимпийских играх, но как же приятно смотреть на них на льду.