Китайцы опустили Россию в медальном зачёте Олимпиады. Даже серебро фигуристов не помогло

Были седьмыми, а стали восьмыми. Но ничего страшного, соперники пока рядом.

10-й день Олимпиады-2022 был практически выходным. Спортсмены разыграли лишь четыре комплекта наград, и россияне всерьёз бились за медали лишь в одном финале.

Речь идёт о соревнованиях танцевальных пар в фигурном катании. Виктория Синицина и Никита Кацалапов сделали всё, чтобы побороться за золотую награду, но французская пара была безупречна. В итоге у России серебро. Очень жаль, что не получилось добавить к нему бронзу: Степанова и Букин могли побороться за третье место, но стали лишь шестыми.

По итогам 10 дней Олимпийских игр в Пекине у России 18 наград: 4 – 6 – 8. По общему количеству мы занимаем второе место после оторвавшихся норвежцев (21 медаль). Но вот в зачёте, где в первую очередь учитывается золото, мы опять просели. Китай получил первое место в лыжной акробатике и опустил сборную России с седьмого на восьмое место.

Причём конкуренты пока рядом. Если кто-то из наших спортсменов сможет завоевать золото, то сборная России взлетит на пятое место. Но сказать это легко, а добыть награду трудно.

Для медального прогноза «Чемпионата» 10-й день получился идеальным. Мы предполагали, что у России будет серебро в танцах на льду – мы его и получили.

Что касается общей динамики, то за шесть дней до завершения Игр в медальной копилке ровно столько наград, сколько и было запланировано. Интересно, что даже количество золотых медалей полностью совпадает. Вот только с серебром и бронзой у нас пока небольшая путаница. Вторых мест у нас меньше, чем нужно. А третьих – больше.

На вторник, 15 февраля, у нас довольно смелый, если не сказать безрассудный, медальный прогноз. Мы ждём бронзы в мужском бобслее и золота в мужском биатлоне.

С бобслеем в целом всё логично: у нас есть сильная «двойка» под управлением Ростислава Гайтюкевича. Первый день для него прошёл удачно: по итогам двух попыток он расположился на третьем месте. До серебра добраться уже нереально, а вот отрыв от ближайшего преследователя минимален. Но мы рассчитываем, что Ростислав удержится в тройке.

А вот в наш биатлон хочется просто верить. Завтра в расписании мужская эстафета – главный наш золотой шанс на этой Олимпиаде. На Кубке мира наши парни показывали класс, да и в Пекине по отдельности у них получается многое. Если они смогут завтра добавить к своей высокой скорости стабильную стрельбу и щепотку удачи, то и золото будет реально.