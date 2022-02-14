«Я думала, что буду одна». Камила Валиева прервала молчание после решения CAS

Камила Валиева переживает очень тяжёлые дни из-за скандала с допингом, который разгорелся прямо на Олимпиаде. 15-летняя фигуристка испытала настоящие эмоциональные качели: победа в команде, новости о положительной пробе и отстранение, возвращение на лёд, суд против неё и снова возвращение на лёд. Выйдет Камила на короткую программу или нет — интрига держалась до последнего. И только сегодня, ровно за сутки до соревнований, девушка узнала, что она выступит в Пекине.
О вердикте CAS Валиева узнала на тренировке в зале — Этери Тутберидзе показала ей новость на телефоне. Но Валиева почти не отреагировала, лишь скромно сказала «Ура». «И всё?» — удивилась Тутберидзе. «У меня, честно, уже нет сил больше», — сказала Камила и ушла в дальний угол зала, чтобы продолжить тренировку. Взяла скакалку, ещё раз проверила новость у себя в телефоне и не смогла сдержать слёз.
«Эти дни для меня были очень сложными. Уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слёзы… Счастья, наверное, и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свой результат», — сказала Валиева сквозь слёзы в эфире Первого канала.
Накануне Камила провела бессонную ночь. Девушка дистанционно присутствовала на суде и даже выступала перед коллегией.
«Я сидела семь часов, у нас был один перерыв на 20 минут, и я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — сказала Валиева в эфире Первого канала.
15-летняя фигуристка опустошена и измотана. Но поддержка людей по всему миру придаёт ей сил.
«Когда я открываю «Инстаграм», я вижу, сколько добрых пожеланий, сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!». Это очень приятно. В такое сложное для меня время эта поддержка очень важна для меня. Тренеры меня поддерживают, всё окружение меня поддерживает. Марк Кондратюк тоже поддерживает – хорошо, что он остался в Пекине. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», – сказала Валиева в эфире Первого канала.
- 14 февраля 2022
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