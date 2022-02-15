Теневой фаворит Олимпиады. Как интеллект поможет Щербаковой выиграть золото в Пекине

Аня давно зарекомендовала себя как гуру правильной стратегии на важных стартах. Её ум и опыт помогут обогнать более юную соперницу.

Женский турнир обещает стать самым непредсказуемым на Олимпиаде в Пекине. За награду высшего достоинства борются сразу три россиянки, и их шансы после не самого уверенного выступления Камилы Валиевой примерно одинаковы. Пока 15-летняя ученица Этери Тутберидзе переживает последствия стрессовых разбирательств по поводу её положительной допинг-пробы, две другие наши спортсменки готовятся к настоящему марш-броску в произвольной программе.

Внезапно теневым фаворитом Игр в Китае стала Анна Щербакова. Действующая чемпионка мира показала выдающееся катание в первый день соревнований и совсем немного уступила своей главной сопернице. При этом наверстать упущенное Ане не составит труда благодаря правильной стратегии и хорошему психологическому настрою.

Высокий интеллект фигуристки — её главное оружие в гонке за золото Пекина.

Сломанные коньки не помешали Щербаковой

Дебют Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине едва не омрачила одна неприятная деталь. Спортсменка столкнулась со сложностями во время подготовки к прокатам из-за сломанных коньков. Ученице Этери Тутберидзе пришлось экстренно заменить инвентарь и разнашивать новую пару обуви. Это неминуемо сказалось на качестве тренировок: действующая чемпионка мира нередко ошибалась на прыжках и заменила свой коронный каскад лутц-риттбергер на более простую комбинацию с тройным тулупом. Тем не менее с формой у Ани всё оказалось в порядке, и в короткой программе в Китае она в очередной раз доказала, что умеет собираться в нужный момент.

Россиянка единственная из 30 участниц продемонстрировала безошибочное выступление, за которое получила свыше 80 баллов. После первого дня соревнований фигуристка занимает второе место вслед за Камилой Валиевой и имеет прекрасные шансы в произвольной программе. Это придаёт Щербаковой дополнительную уверенность и мотивирует на дальнейшую работу:

«Очень довольна выступлением, выполнила поставленную задачу. Более того, очень рада, сегодня, на удивление, практически не нервничала. Очень спокойно с самого первого акцента контролировала каждое движение, прыжок, вращение, это очень важно. Поэтому всем довольна.

Да, я на новых коньках, но не хотела бы акцентировать внимание, мне это не мешало. Конькам примерно три дня. Я очень часто меняю коньки в течение сезона. Конечно, не хотелось, чтобы это случилось здесь, но я была к этому готова», — делилась своими впечатлениями Аня.

Щербакова способна бороться с Валиевой

Диспозиция у Щербаковой действительно хорошая. Технически воспитанница «Хрустального» слегка уступает своим соперницам. Базовая стоимость её программы с квад-лутцем и квад-флипом составляет 81,88 балла — это почти на 4 балла меньше, чем у Валиевой с тремя четверными и тройным акселем, но Аня готовится к усилению. Спортсменка намерена исполнить три старших квада, один из них в каскаде, что нивелирует этот перевес.

Кроме того, при минимальном разрыве Щербаковой придёт на помощь её авторитет, заработанный на чемпионате мира и трёх первенствах России. Вторая оценка традиционно считается сильной стороной фигуристки, что и показало судейство в Пекине: арбитры лояльно отнеслись к россиянке, оценив её мощную постановку под музыку американского композитора Инона Зура.

Но есть у Ани и другая козырная карта — её фирменный характер и интеллект, который не позволяет ей лишний раз рисковать на главном старте четырёхлетия. Именно поэтому Щербакова не может проиграть!

Теневой фаворит в борьбе за золото Пекина

На чемпионате мира в Стокгольме фигуристка исполнила в произвольной программе лишь один четверной, но всё равно выиграла. Этот ход показывает стратегический склад ума фигуристки. Её отличают интеллигентность и эрудиция, которая помогает ей и в спорте. Аня внимательно следит за соперницами, пересматривает старые прокаты и помнит каждое выступление до мелочей — кто под какую музыку катался, что прыгал и какие оценки получил. При этом она не только собирает огромный объём информации, но и грамотно её анализирует, что позволяет мгновенно ориентироваться в ситуации и принимать верные решения за доли секунды.

В пользу Щербаковой говорит также удивительная психологическая устойчивость. Спортсменка в любой ситуации умеет выступать на максимуме и даже лучше. В условиях жесточайшего прессинга из-за положительной допинг-пробы одной из членов сборной России это очень нужное качество. Пока фокус внимания смещён на более юную соперницу, ставшую предметом громких дискуссий на Играх, Аня может спокойно готовиться к своим прокатам, продумывая наиболее удобный план действий.

В тренерском штабе Тутберидзе понимают, что Щербакова — абсолютно самостоятельная спортсменка, мотивированная на результат. Этери Георгиевна — отличный стратег и психолог, способный оценить, в каких кондициях и эмоциональном состоянии находятся её подопечные. И, наверное, самое лучшее, что она сейчас может сделать, — это дать Ане достаточно свободы для манёвра.

В Пекине фигуристка может по-настоящему удивить и выиграть в борьбе за золото.