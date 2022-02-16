Фигурное катание на Олимпиаде, женский турнир. Прямая трансляция, время старта

Главное, что нужно знать перед развязкой соревнований одиночниц на Играх в Пекине.

Дата и время соревнований

17 февраля состоится произвольная программа женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представляют Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Начнутся соревнования в 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Прямая трансляция

В прямом эфире соревнования будет транслировать телеканал «Россия 1». Начало — в 13:00.

Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первая разминка



1. Дженни Сааринен (Финляндия)

2. Екатерина Куракова (Польша)

3. Александра Фейгин (Болгария)

4. Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды)

5. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

6. Мэдлин Шизас (Канада)

7. Алексия Паганини (Швейцария)

Вторая разминка



8. Ольга Микутина (Австрия)

9. Виктория Сафонова (Беларусь)

10. Екатерина Рябова (Азербайджан)

11. Мана Кавабэ (Япония)

12. Николь Мотт (Германия)

13. Карен Чен (США)

Третья разминка



14. Элишка Бржезинова (Чехия)

15. Мэрайя Белл (США)

16. Анастасия Губанова (Грузия)

17. Йелим Ким (Южная Корея)

18. Алиса Лью (США)

19. Луна Хендрикс (Бельгия)



Четвёртая разминка



20. Ён Ю (Южная Корея)

21. Вакаба Хигути (Япония)

22. Александра Трусова (Россия) – 16:25

23. Каори Сакамото (Япония)

24. Анна Щербакова (Россия) – 16:41

25. Камила Валиева (Россия) – 16:49

Мнения экспертов

«Сложно сказать, кто возьмёт золото — Валиева, Щербакова или Трусова. Много различных факторов: лёд, эмоции, давление, психи и т.д. Даже сломавшиеся три дня назад ботинки Щербаковой — фактор, который напрягает. В то же время есть ещё девчонки из других стран, которые борются с нашими и создают конкуренцию. Всё неоднозначно.

Три наши девочки однозначно в числе претендентов на золото, как и вся сильнейшая разминка. Сильнейшая группа всегда бомба! Произвольная программа будет битвой!» — сказал Алексей Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Запас технической сложности у наших девочек намного больше, чем у соперников. Но всё будет зависеть от произвольной программы. Что касается Камилы Валиевой, с этим давлением и прессингом — все разбирательства, бесконечные вопросы журналистов, бессонные ночи — она выступила более чем достойно», — сказал Максим Маринин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Шансы на то, что весь пьедестал будет российским, очень велики. Сейчас всем надо немного успокоиться. Чрезмерная забота о Камиле Валиевой, о том, как она справляется с давлением, только нервирует всех. Девочкам нужно спокойно дать готовиться, не нагнетать обстановку, а просто поддержать», — сказал Илья Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.