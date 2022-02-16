«Когда ты чёрная, то должна быть на голову сильнее». Сальто протеста фигуристки Бонали

Мы привыкли к тому, что главная цель спортсмена — стоять на высшей ступеньке пьедестала. Но есть фигуристы-революционеры, которым куда важнее медали оставить свой след в истории. Юдзуру Ханю пожертвовал наградой Олимпиады в Пекине ради шанса первым исполнить четверной аксель. Постоянно гонится за прыжками и местом в истории и Александра Трусова, которая не отказывается от своих целей даже на Играх.

Но Саша и Юдзуру не первые спортсмены в своём роде. Задолго до них в фигурном катании была спортсменка, которая творила на льду всё, что хотела, и абсолютно не обращала внимания на критику.

Имя её — Сурия Бонали.

Бонали гналась за четверными задолго до Трусовой

Темнокожая фигуристка Сурия Бонали родилась и была удочерена во Франции. В детстве девушка занималась прыжками на батуте и делала это успешно благодаря хорошей координации и выносливости. В фигурное катание Сурия попала, увидев выступление Катарины Витт. К тому моменту ей было 10 лет. На дебютных стартах Бонали поразила всех, заявив два каскада из тройных прыжков, чего до неё не делала ни одна женщина. В 1990 году на чемпионате Европы Сурия пошла дальше и попыталась исполнить в программе аж два четверных прыжка – сальхов и тулуп, что было немыслимо для того времени. Однако девушка не справилась с ними.

При должной подготовке и работе над хореографией спортсменка вполне могла выигрывать все соревнования. Но ей важнее было другое – она очень любила прыгать и не хотела останавливаться. Никого не напоминает?

Фото: Jean-Yves Ruszniewski/Getty Images

На своих дебютных Олимпийских играх в 1992 году в Альбервиле Сурия Бонали вновь заявила четверной прыжок и снова потерпела неудачу, в итоге заняв пятое место. Хотя с учётом нелучших выступлений соперниц, она вполне могла быть в тройке, если бы не пошла на риск. Сурия продолжала бороться за своё видение фигурного катания. Многие называли её циркачкой, критиковали стиль, атлетичные программы, хореографию. Но девушка стремилась выйти за границы человеческих возможностей. Показать нечто большее: то, что до неё никто не делал.

Сальто протеста

Сурия продолжала идти против системы вплоть до Олимпиады-1998 в Нагано. Игры в Японии – были последним шансом на попадание в призовую тройку для многолетнего европейского лидера. Но уже после шестого места в короткой программе стало ясно – медали снова не будет. Уходить – так красиво, решила французская спортсменка и пошла на нарушение правил в произвольной. Фигуристка решила исполнить запрещённое сальто назад. Судьи дерзкого трюка Бонали не оценили, а технический делегат тех соревнований и вовсе назвал её поступок «наглым и неприемлемым». Но Сурии было всё равно. Она исполнила сальто в знак протеста против действовавших тогда правил.

«Когда ты чёрная, то должна быть на голову сильнее любой белой соперницы. А я была не просто темнокожей фигуристкой, но ещё и темнокожей женщиной. Если бы нечто подобное сделал мужчина, все бы сказали: «Он поступил как настоящий мужик». Я же вошла в историю как спортсменка, которая, потеряв голову, пошла на необоснованный риск. Надеюсь, когда-нибудь мой поступок оценят по достоинству — как вклад в развитие фигурного катания», — делилась Бонали.

После той Олимпиады Сурия Бонали завершила карьеру и стала участвовать в шоу. Она никогда не жалела об упущенных медалях и победах. Сурия убеждена — она опережала время. Благодаря дерзким трюкам она навсегда осталась в памяти тех болельщиков, которые любят фигурное катание за риск и сложность, а не только за красоту и грацию.