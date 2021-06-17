Сальто протеста. Зачем чернокожая фигуристка спровоцировала скандал на Олимпиаде

Никогда не знаешь, какой момент обеспечит тебе место в истории. Темнокожая француженка Сурия Бонали пять раз становилась сильнейшей фигуристкой Европы, но по-настоящему прославилась на провальной для себя Олимпиаде. Дерзкая и смелая спортсменка намеренно пошла на провокацию, исполнив запрещённый правилами приём.

Но почему вообще фигуристам не разрешают делать на соревнованиях сальто?

Неужели этот трюк более опасен для здоровья, чем четверные прыжки?

Почему запретили сальто?

Редкий спортсмен не мечтает внести в фигурное катание что-то своё. Одни для этого шьют провокационные костюмы, другие создают программы-шедевры, а третьи удивляют новыми сложными элементами. Один из самых эффектных и опасных — сальто — перекочевал в фигурное катание из циркового искусства. Крутить сальто на льду придумал американец Терри Кубичка. Именно он на чемпионате США — 1976 шокировал зрителей и судей головокружительным элементом и мгновенно вошёл в историю. По его словам, попробовать вертикальный прыжок его побудила любовь к экспериментам — Терри равнялся на своего коллегу, канадца Толлера Крэнстона, использовавшего нестандартные переходы в программах. Выступление Кубички имело успех, поэтому фигурист повторил элемент на Олимпийских играх в Инсбруке и не собирался останавливаться.

«Насколько я знаю, это законно, так что я буду делать сальто, пока кто-нибудь не скажет мне, что нельзя», — говорил Кубичка перед произвольной программой на Олимпиаде. И, как ни странно, его слова оказались пророческими — спустя несколько месяцев Международный союз конькобежцев запретил исполнение сальто, объяснив это тем, что элемент слишком опасен.

Однако есть и другие версии произошедшего: по мнению некоторых чиновников, элемент выглядел чересчур вызывающе и нарушал эстетику фигурного катания. Также считалось, что такое решение было принято из-за официальных правил, по которым все прыжки в фигурном катании должны приземляться на одну ногу. Кубичка исполнял прыжок на двух ногах, и поэтому подвергся санкциям. В отличие от него знаменитый трюк Игоря Бобрина, чем-то напоминающий сальто, но исполнявшийся на одной ноге, на том же чемпионате мира нареканий у арбитров не вызвал.

«Думаю, они не знали, что с этим делать. На этом же соревновании был россиянин, который сделал что-то вроде сальто, но об этом никто не говорил», — вспоминал Кубичка.

Сальто в знак протеста от темнокожей фигуристки

Француженка Бонали приземляла сальто на одну ногу, но крутилась назад, что тоже было запрещено правилами. Памятный момент произошёл на Олимпиаде в Нагано. После неудачи в короткой программе и падения в начале произвольной Сурия упустила шансы на медаль и решилась на риск. Запрещённый, но очень эффектный приём стал яркой точкой в её любительской карьере.

Спортсменка признавалась, что отважилась на опасный трюк в знак протеста против действовавших тогда правил. Пятикратная чемпионка Европы неоднократно подвергалась дискриминации из-за цвета кожи и отстаивала своё право на участие в соревнованиях. Несмотря на серьёзные успехи, многие называли катание Бонали неэстетичным и тяжёлым. Поэтому, когда Сурия сделала элемент, который впоследствии назвали в её честь, — это был дерзкий вызов всем критикам. И громкий скандал на Олимпиаде, который спровоцировала сама чернокожая фигуристка.

«Когда ты чёрная, то должна быть на голову сильнее любой белой соперницы. А я была не просто темнокожим фигуристом, но ещё и темнокожей женщиной. Если бы нечто подобное сделал мужчина, все бы сказали: «Он поступил как настоящий мужик». Я же вошла в историю как спортсменка, которая, потеряв голову, пошла на необоснованный риск. Надеюсь, когда-нибудь мой поступок оценят по достоинству — как вклад в развитие фигурного катания», — делилась Бонали.

В результате судьи акцию протеста не оценили и сняли с фигуристки баллы, но Сурию это несильно огорчило. Она знала, что свою миссию она выполнила и оставила след в истории. После тех Олимпийских игр Бонали ушла из спорта и стала участвовать в различных ледовых шоу и турах, в которых фигуристы могли делать столько сальто, сколько хотели. А зрители всякий раз приходили в восторг от диковинных элементов в исполнении харизматичной француженки.

Медведева и Кихира зародили моду на колесо

Увидеть необычный элемент на показательных выступлениях зрители могут и сейчас. Так, лучший одиночник мира Нейтан Чен повышает ставки и исполняет сальто в комбинации с четверными прыжками.

«Очевидно, что я тренирую полезные элементы», — иронично подписал одно из видео с сальто Нейтан.

Кроме Чена, сальто в показательных номерах делают Элладж Балде и Киган Мессинг, а вот Евгения Медведева и Рика Кихира выбрали такой цирковой элемент, который разрешено показывать и в соревновательных программах. Главное отличие колеса от сальто заключается в том, что фигурист использует руку как опору, что значительно снижает риск травмы. В сентябре 2020 года Медведева представила номер под музыку из «Цирка дю Солей», в котором колесо выступало важным смысловым элементом. Однако из-за болей в спине фигуристка не смогла завершить выступление, и пока мы эту необычную программу больше так и не увидели.

Другая знаменитая одиночница, японка Рика Кихира, в прошлом сезоне исполняла колесо в короткой программе под композицию Fire Within от Дженнифер Томас. Редкий элемент помог Рике занять второе место в короткой программе на чемпионате мира, правда, на пьедестале она не удержалась.

Выступление Кихиры тоже стало своего рода вызовом: Рика доказала, что сложные акробатические трюки не убивают фигурное катание, а делают его разнообразнее и интереснее. Кто знает, возможно, однажды и сальто вернётся в список разрешённых элементов. Вряд ли оно опаснее тех же четверных прыжков, которые мы с вами видим регулярно.