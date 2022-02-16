«Поняла, что майки нет, а кругом камеры». Случайный стриптиз россиянки на Олимпиаде-2014

Олимпиада в Сочи подарила нам столько увлекательных историй, что хватило бы на несколько увесистых книг. На ОИ-2014 происходили как многочисленные события со знаком «плюс» вроде фантастических побед сборной России, так и со знаком «минус» – эхо допинговых историй ощущается до сих пор. Случались и откровенно забавные вещи, которые заставляли улыбнуться. Например, знаменитый «стриптиз» в исполнении российской конькобежки Ольги Граф.

На самом деле, домашние Игры стали для уроженки Омска лучшим турниром в жизни — Граф сенсационно завоевала сразу две бронзовых медали на домашнем льду. Вдобавок Ольга установила новые национальные рекорды на дистанции 3000 и 5000 метров. Кстати, именно медаль Ольги в «трёхкилометровке» стала первой для России на домашних ОИ, задав тон последующему выступлению нашей команды. И как раз во время первого триумфа Граф спровоцировала курьёзную ситуацию.

По окончании победного заезда счастливая спортсменка начала на эмоциях расстёгивать комбинезон. Но под ним внезапно ничего не оказалось: Граф поняла это лишь через несколько секунд, поспешно подняв молнию. Но было поздно: фотографии «случайного стриптиза» разлетелись по всем мировым агентствам. Впрочем, ничего непристойного там не было — к счастью для себя, Ольга спохватилась достаточно быстро.

Фото: Streeter Lecka/Getty Images

К произошедшему Граф отнеслась с юмором:



«Сам старт был назначен на семь вечера. Перед ним разминалась как никогда и очень хорошо пропотела. Вещей, чтобы переодеться, у меня не было — надела комбинезон на голое тело и пошла на арену. Когда увидела результат на табло и поняла, что обогнала свой личный рекорд, подумала: «Вот это да!» Была безумно рада. Мне хотелось эту энергетику, которую дали болельщики, вернуть им, поблагодарить их за такую поддержку. Готова была выпрыгнуть из коньков, из комбинезона и каждого расцеловать.

Комбинезон был как вторая кожа, настолько плотно сидел по фигуре. Резина очень плотно держит. Когда сидишь в посадке, дышать удобно, на дистанции — тоже. После — становится тяжело, хочется вдохнуть полной грудью, а там все жёстко зафиксировано. Первое желание — расстегнуть комбинезон. И в принципе мы всегда это делаем на тренировках: практически после каждого повторения расстёгиваем комбинезоны, чтобы продышаться. Ну я и расстегнула и только потом поняла, что у меня нет майки, а кругом — сплошные камеры и объективы», — рассказывала Граф Sport24.

После триумфального Сочи россиянка выступала ещё несколько лет, но повторить собственные успехи ей не удалось. Впрочем, карьеру Граф всё равно можно считать блестящей. Официально Ольга повесила коньки на гвоздь только в 2021 году: конькобежке устроили официальную церемонию во время соревнований в Коломне.