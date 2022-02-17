Трусова стала второй и разрыдалась. Грозила бросить фигурное катание и обвиняла Тутберидзе

Александра Трусова сделала невероятное – прыгнула пять четверных, что стало абсолютным рекордом Олимпийских игр.



Но даже с таким достижением она стала второй. Саша набрала в произвольной программе 177,13 балла (лучший результат), но из-за короткой программы, где заняла четвёртое место (74,60 балла), до первой строчки она не дотянула. Аня Щербакова прыгнула два четверных, стала второй в произвольной (175,75 баллов), но по сумме баллов заняла первое место – у неё 255,95 баллов, а у Трусовой 251,73 баллов.

В кадры трансляции попало, как после окончания соревнований плачет Камила Валиева, потому что стала четвёртой, а рядом с ней плачет и Трусова – потому что при таком рекорде, при исполнении пяти чистых четверных, она взяла только серебро. И эта драма – похлеще той, что была в Пхёнчхане. Тогда Евгения Медведева, которая чисто откатала, но проиграла Алине Загитовой по сложности компонентов, тоже навзрыд рыдала.

«Ненавижу! – сквозь слёзы кричала Трусова, отмахиваясь от Сергея Дудакова. – Никогда в жизни не вернусь на лёд! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это!»



Саша отказывалась идти на награждение, повторяя, как заведённая, что она ненавидит этот спорт: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни».



«Я больше никогда в жизни не выйду на лёд, – повторяла он. – Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя».



Перед выходом на награждение Саша ответила Тутберидзе, которая пыталась ей что-то сказать: «Вы всё знали. Вы всё знали».



Её слёзы – не истерика завистливой девочки, которая расстроилась, что победила другая. Её слёзы – это боль от того, что она билась, падала, поднималась, снова падала, не сдавалась и летела вперёд, как ракета, но не стала первой. Она переписала историю фигурного катания, стала феноменом женского одиночного, но не выиграла золото Олимпиады.



Саша, у тебя всё ещё обязательно будет. Потому что ты – большая молодец.

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