Щербакова героически выиграла золото Олимпиады! А Валиева сломалась под давлением

Весь четырёхлетний цикл после Игр в Пхёнчхане мы гадали, кто же станет новой олимпийской чемпионкой. Фавориты постоянно менялись, выстреливали самые разные фигуристки. Было сложно предсказать, кто просто поедет в Пекин, не говоря уж о том, кто возьмёт желанный титул. И вот главная интрига четырёхлетнего цикла разрешилась. Новая олимпийская чемпионка — Щербакова! Но не только Аня заставила Россию плакать от переизбытка эмоций.



Александра Трусова сотворила историю, впервые на соревнованиях приземлив пять квадов. А Камила Валиева не выдержала давления и осталась без медали.

Восхитительные выступления бывших россиянок

Из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой в ISU пошли на беспрецедентное решение. Чиновники решили допустить до произвольной программы 25 участниц вместо 24, как было раньше. Счастливой обладательницей дополнительной путёвки стала финская фигуристка Дженни Сааринен. К сожалению, полноценно воспользоваться счастливым шансом у девушки не получилось. Дженни совершила три падения и набрала сумму всего в 153,04 балла, оставшись на последнем месте.

По-настоящему классное выступление выдала Екатерина Куракова. Лучезарная фигуристка, представляющая Польшу, поразила сложным каскадом лутц-ойлер-флип и надолго закрепилась в лидерах. На протяжении двух разминок никто не мог её обогнать. Первой обойти бывшую представительницу России смогла американка Мэрайя Белл. Фигуристка выдала чувственный прокат и боролась за каждый элемент, чем и заслужила внушительную сумму баллов в 202,30.

Восхитительный и практически безошибочный прокат выдала россиянка, представляющая Грузию, Анастасия Губанова. Но судьи не оценили его по достоинству. По сумме Настя получила всего 200,98 балла, уступив при этом Белл. «Это неправильно», — возмущалась Ирина Слуцкая в эфире «России 1». И с ней сложно не согласиться — Настя была прекрасна. Обойти американку удалось кореянке Йелим Ким, выдавшей трогательный прокат и получившей 202,63 балла.

Парад тройных акселей от иностранок

Первой приземлить элемент ультра-си в произвольной программе удалось Алисе Лью. Главная надежда США в женском катании начала прокат с тройного акселя, однако на нём судьи углядели недокрут. Небезупречно вышли и некоторые другие элементы. Тем не менее Лью с лёгкостью удалось обогнать всех, кто выступал до неё, и получить 208,95 балла.



Мощным прокатом поразила кореянка Ён Ю, приземлившая тройной аксель. Девушка выдала очень эмоциональный и уверенный прокат, благодаря чему получила внушительные 213,09 балла. Парад ультра-си продолжила японка Вакаба Хигути. Фигуристка исполнила отличный тройной аксель, но упала с тройного лутца. Однако благодаря отрыву в короткой программе она смогла обойти Ён Ю.

Трусова сотворила историю!

Александра Трусова ещё в короткой программе показала, что она приехала в Пекин бороться в первую очередь не за медали, а с самой собой. Даже на Олимпийских играх Русская ракета не отказалась от риска и пошла на свой максимальный контент. В короткой программе Саша сделала попытку тройного акселя, но она увенчалась падением. Из-за этого фигуристка оказалась на четвёртом месте, но шансы подняться выше у неё по-прежнему были огромными. В произвольной программе Трусова решила исполнить свою знаменитую «пятиквадку», которая удавалась ей всего лишь раз — на открытых прокатах. Но в Пекине Саша решила доказать, что тот прокат не был случайностью. Она вышла бомбить! Четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, четверной лутц-тройной тулуп, четверной лутц. Трусова сотворила настоящую историю, впервые на соревнованиях исполнив пять квадов. После проката Саша выглядела очень счастливой, а когда увидела оценки — расплакалась. 177,13 в произвольной и 251,73 по сумме — её лучшие результаты в карьере!

Каори Сакамото в отсутствие Рики Кихиры стала главной надеждой японцев на олимпийскую медаль. Фигуристка проводит сильный сезон и показывает своё лучшее катание. В короткой программе Каори выдала лучшее выступление в карьере, получив 79,84 балла и обогнав Трусову. Бороться против Саши в произвольной было крайне сложно, но Каори оставила себя на льду полностью и в итоге получила свои лучшие баллы в карьере — 153,29 по произвольной и 233,13 по сумме. Это четвёртое место! Япония может ей гордиться.

Щербакова — олимпийская чемпионка!

Анна Щербакова приехала на Олимпиаду в прекрасной форме, что неоднократно демонстрировала на тренировках. Фигуристка напрыгивала по три квада в произвольной, пока её подготовку не омрачили сломанные коньки. Инвентарь пришлось менять, для любого фигуриста перед важными соревнованиями это настоящая трагедия. Но Аня справилась с непростым испытанием, отлично дебютировав в короткой программе. Хоть контент пришлось облегчить, катание фигуристки было очень уверенным.



В произвольной программе Щербакова поблажек уже себе делать не стала. Аня идеально исполнила четверной флип-тройной тулуп, а следом ещё и сольный четверной флип. Остальные элементы были исполнены на высшем уровне. Щербакова катала на кураже и выдала лучший прокат в своей карьере. Так качественно, так эмоционально Аня ещё не каталась! Судьи были в восторге от проката ученицы Тутберидзе и поставили ей 175,13 балла в произвольной и 255,95 по сумме! Щербакова обошла Трусову и гарантировала себе медаль.



А позже стала олимпийской чемпионкой!

Валиева развалилась под давлением

Сложнее всего было выступать Валиевой, переживающей последствия громкого допинг-скандала. Последние дни все только о Камиле и говорят: кто-то поддерживает, кто-то осуждает. Сложно представить, как 15-летняя фигуристка вообще выдерживает такое давление. В короткой программе ученица Тутберидзе старалась своих переживаний не показывать, но несвойственная ей ошибка на тройном акселе волнение всё-таки выдала. Прокат Валиева исполнила как никогда чувственно, чем и заслужила своё первое место с 82,16 балла. Но привычного отрыва в более чем 10 баллов от соперниц, у неё не было. А значит, в произвольной надо было выкладываться на полную. Но Камила не смогла — была обессилена. Касание рукой льда на тройном акселе после идеального четверного сальхова, степ-аут на четверном тулупе-ойлер-падение с тройного сальхова, падение с сольного четверного тулупа и степ-аут на каскаде тройной лутц-тройной тулуп. Хрупкая фигуристка не выдержала прессинга и сломалась. На Валиеву было больно смотреть. После проката фигуристка горько расплакалась, а баллы её совсем разбили. Камила получила 141,93 балла по произвольной и 224,09 по сумме. Всего лишь четвёртое место.



Произвольная программа закончилась для нас на печальной ноте. Тем не менее россиянки выиграли две медали — золото и серебро. Анна Щербакова и Александра Трусова оставили все силы на льду и заслуженно поднялись на пьедестал. Гордость берёт за наших девочек!