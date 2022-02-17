Церемония, которую никто не ожидал. Валиева осталась даже без Бин Дунь Дуня

Перед произвольной программой главной темой была Камила Валиева и допинговый скандал вокруг неё. Журналисты и эксперты наперебой обсуждали странный отказ МОК проводить церемонию награждения, если в тройку лучших попадёт Валиева. И наша юная звезда должна была оказаться в медалях: перед произвольной программой Камила лидировала, имея все шансы на золото. Увы, чудовищный психологический прессинг сделал своё дело — Валиева допустила грубые ошибки, отбросившие её на четвёртое место.

К счастью для сборной России, Анна Щербакова и Александра Трусова выступили просто великолепно, поделив между собой золото и серебро. Третьей стала японка Каори Сакамото, сенсационно попавшая на пьедестал только из-за ошибок Валиевой. И церемония, которую все так долго обсуждали и одновременно не рассчитывали увидеть, всё-таки состоялась. Разумеется, потому что там не было Камилы — главной героини спортивной трагедии.

Конечно, мы очень рады за Щербакову и Трусову. Обе девушки абсолютно заслуженно завоевали свои награды, которые с полным правом можно назвать выстраданными. Чудесное выступление Анны вызвало долгие овации болельщиков, уникальная по сложности программа Александры тоже восхитила зрителей по всему миру. Наши фигуристки по-прежнему недосягаемы для соперниц — катание россиянок стало настоящим мировым брендом.

Но в момент триумфа хочется снова вспомнить о Валиевой. Этой церемонии награждения не должно было быть: мы все ожидали медали от Камилы, пусть хотя бы бронзовой. 15-летняя российская фигуристка прошла в Пекине через такие психологические испытания, что судьба была буквально обязана хоть как-то её вознаградить. Увы, справедливость торжествует далеко не всегда. Валиева дрогнула в решающий момент и осталась без индивидуальной награды.