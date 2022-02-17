«У всех золотая медаль, а у меня нет!» Как Трусова повторила путь Медведевой на Олимпиаде

История Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине полна слёз, боли и разочарования. Уникальная российская фигуристка поразила всех историческим прокатом с пятью четверными, но всё равно стала второй. Уступив коллеге по сборной Анне Щербаковой, Саша почти с точностью до запятой повторила печальный путь Евгении Медведевой в Пхёнчхане.

Обидная серебряная медаль в 17 лет, яркая реакция на поражение и обвинения в сторону Этери Тутберидзе — сюжет, который мы не хотели бы видеть больше никогда. Вот только пока всё говорит об обратном.

Неужели Трусова пойдёт ещё дальше и покинет «Хрустальный» в поисках лучшего наставника? Будет ли это снова Евгений Плющенко? Или Русская ракета исполнит свою угрозу и больше никогда не выйдет на лёд?

«Вы не могли Алину удержать ещё один год в юниорах?»

Четыре года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане на льду и за его пределами развернулась настоящая драма. Евгения Медведева потерпела самое горькое поражение в жизни, а Алина Загитова одержала главную победу, которая прославила её на весь мир. Не описать словами, какие противоречивые эмоции испытывали фигуристки в тот момент. Пока Алина тихо радовалась своей удаче, в душе Жени нарастала буря.

Двукратная чемпионка мира так и не смогла смириться с потерей в менее чем два балла и на эмоциях выдала горячую речь своему тренеру Этери Тутберидзе. По словам специалиста, Медведева сокрушалась о том, что наставница привезла в Корею юную соперницу, лишив спортсменку олимпийского триумфа.

«Выйдя с олимпийского льда, Медведева сказала совершенно детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину удержать ещё один год в юниорах?» Я ответила, что мы обязаны всем дать одинаковые шансы. Мы не имеем права удерживать человека», — делилась воспоминаниями Этери Георгиевна.

Печальный исход того вечера навсегда впечатался в память всех болельщиков фигурного катания, и втайне все надеялись, что подобное больше никогда не повторится. Вот только в новом поколении учениц Тутберидзе снова намечался раскол.

«Ненавижу! Я больше никогда в жизни не выйду на лёд»

Яркое поколение Трусова-Щербакова-Косторная завершило победную эпоху Медведевой и Загитовой, но через пару лет фигуристки оказались на их месте, когда на мировую арену вспорхнула великолепная Камила Валиева. Технически и артистически одарённая юниорка после перехода во взрослые стала главной угрозой для прежних лидеров. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе с лёгкостью обходила более опытных конкуренток на главных стартах и рвалась к своему первому олимпийскому золоту, в то время как другие девочки оставались в её тени. Предполагалось, что кто-то из них обязательно разделит судьбу Жени уже на Олимпиаде в Пекине. Например, тренер Инна Гончаренко в межсезонье высказала мнение, что Анна Щербакова станет той, кто привезёт на своей спине Камилу к важнейшей награде в карьере.

Специалист была права, что неприятный олимпийский сюжет повторится с точностью до запятой, но ошиблась с выбором главных действующих лиц. Фаворитка турнира Камила Валиева не выдержала прессинга из-за допингового скандала и провалилась в произвольной программе, оставшись без медали, а чемпионство взяла как раз Щербакова. Больше же всех в этой ситуации пострадала Александра Трусова, которая выдала исторический прокат с пятью четверными, но финишировала лишь второй.

И снова полились слёзы разочарования, ведь казалось, что с таким контентом просто нельзя проиграть. Как оказалось, можно — похоже, та самая ошибка на тройном акселе в короткой программе обошлась Саше очень дорого. Осознание этого сломало Русскую ракету.

«Ненавижу всех, я ненавижу этот спорт. У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя!» — эмоционально высказалась Трусова после объявления результатов. Когда же спортсменку попыталась утешить Этери Тутберидзе, фигуристка оттолкнула её, обвинив в том, что наставница заранее знала исход её дуэли с Щербаковой.

Как бы это ни было грустно признавать, но Саша повторила путь Медведевой на Олимпиаде.

Медведева ушла к другому тренеру — Трусова повторит?

Впоследствии Саша немного успокоилась и пояснила, что решение о завершении карьеры неокончательное. Очень хочется надеяться, что это действительно было сказано в порыве, ведь уход Трусовой будет сильнейшим ударом по всему мировому спорту. Уникальная спортсменка, установившая больше десятка различных рекордов, не может просто так сдаться. Однако уже сейчас назревают перемены в её жизни.

После рокового серебра в Пхёнчхане Медведева со скандалом ушла от Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Брайану Орсеру, и пусть больших побед она с ним не добилась, положительная динамика в её подготовке наблюдалась. Всё внимание специалиста было обращено к ней, что не могло не сказаться на результатах. Трусова со своей серебряной медалью может поступить точно так же. К тому же менять тренера Саше не привыкать.

В прошлом сезоне она пробовала свои силы у Евгения Плющенко, но из-за отсутствия опыта начинающий специалист не смог помочь фигуристке. Тем не менее в целом идея о том, чтобы поработать с разными тренерскими методиками, была верной. Теперь Трусова может пойти дальше и обратиться к зарубежным специалистам. Саша уже упоминала, что хотела бы посотрудничать с наставником олимпийского чемпиона Нэйтана Чена Рафаэлем Арутюняном. В Пекине тренер объявил, что не собирается брать новых учеников, но вместе с тем добавил, что будет консультировать на базе Плющенко. Вполне возможно, что Трусовой придётся снова попроситься в «Ангелы», чтобы исполнить свою мечту и взять реванш за обидное поражение.