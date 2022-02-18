Счастье Щербаковой и улыбка Трусовой. Как прошла церемония награждения фигуристок на ОИ

Этой церемонии награждения не должно было быть. Но она состоялась. Потому что Камилу Валиеву сломили колоссальным давлением и вместо трёх российских девушек на пьедестал Пекина взошли только две. Третьей стала японка Каори Сакамото. И, кажется, именно она была самой счастливой на этом празднике спорта, который для наших фигуристок превратился в бесконечную драму.

Но всё-таки золото и серебро у наших спортсменок, и этому нужно радоваться. Девочки очень много трудились и отстояли честь страны, в очередной раз доказав, что наши одиночницы — лучшие в мире.

После сильнейшего расстройства Александры Трусовой из-за итогов личного турнира, в котором она приземлила пять четверых, многие переживали, как она справится со своими эмоциями на церемонии награждения. Придёт ли она на неё вообще, ведь участвовать в цветочной её уговорили с трудом. Но время лечит, и уже на следующий день после поражения Саша спокойно ожидала своей награды.

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Первой медаль вручили Каори Сакомото, занявшей третье место. Ещё недавно она и подумать не могла, что попадёт в тройку олимпийских призёров, конкурируя с российскими девушками. Но она отлично откатала обе программы и теперь наслаждалась каждой секундой своего триумфа.

Трусова серебро и вязаный букет приняла с улыбкой на лице. Трудно сказать, что она чувствовала в этот миг, но она должна была в любом случае гордиться, что совершила революцию на олимпийском льду, а это важнее любой медали.

Анна Щербакова, казалось, сдерживала свои эмоции, ожидая, что очередь награждения медалью дойдёт до неё. Но когда назвали её имя, она легко запрыгнула на подиум и безумно счастливая надела золото Олимпийских игр. Аня стала первой за много лет фигуристкой, сумевшей прервать странную примету, когда действующая чемпионка мира проигрывает Олимпиаду. Аня выиграла. Доказала, что никакие суеверия не влияют на результат, только упорная работа.

В честь олимпийской чемпионки ожидаемо звучал заменивший на этих Играх российский гимн первый концерт Чайковского. Слушали его девочки очень серьёзно. А после поднятия флагов ОКР и Японии все три медалистки встали вместе на верхнюю ступень пьедестала для совместного фото. Когда же пришла пора спускаться обратно, они поприветствовали со сцены аплодирующую им публику.

Золото, серебро и бронза нашли своих героинь в Пекине. И две награды — у наших фантастических девочек.