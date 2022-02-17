Что творится в фигурном катании! Валиева рыдает, Трусова грозится бросить спорт. Онлайн

Соревнования в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2022 обернулись настоящей драмой. Да, у России золото и серебро, но слёз горя сегодня больше, чем радостных улыбок. Мало того что Камила Валиева покинула лёд в слезах — произвольная программа у неё не получилась категорически. Так ещё и после объявления результатов настоящая истерика случилась у Александры Трусовой, расстроенной своим поражением. Она впервые в истории Олимпиад исполнила пять четверных прыжков в одной программе, но при этом всё равно уступила Анне Щербаковой.
Здесь мы соберём для вас все события и реакции этого эмоционального вечера.
Кто должен был завоевать золото: Щербакова или Трусова? Предлагаем вам принять участие в опросе «Чемпионата».
«Валиеву били, били и наконец-то убили!»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу четвёртого места Камилы Валиевой, не справившейся с произвольной программой.
«У нас золото! Но это настоящая драма. Вот что можно сделать с человеком. Девочку били, били, били и наконец-то убили!» — сказала Тарасова.
А вот Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу, общаться с журналистами не стала. С тех пор, как она оказалась в центре допингового скандала в Пекине, она ни разу не дала комментариев в микст-зоне.
Сквозь слёзы Саша Трусова призналась, что отношение к Тутберидзе у неё не поменялось.
«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами всё знаете. Я недовольна. Рада, что прыгнула пять четверных. Слова про то, что я не выйду на лёд? Посмотрите…
Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.
Рада я или расстроена? Очень «рада». Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже три недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», — сказала Трусова в микст-зоне.
«Олимпийские игры для меня закончены»
Анна Щербакова – единственная, чьих слёз мы сегодня не увидели. Вот как она прокомментировала свою победу на Олимпиаде.
«Я всё ещё не осознала, что Олимпийские игры закончились. Я лишь знаю, что откатала чисто. После каждого соревнования яснее вижу, как стать лучше, как кататься чище и лучше сосредотачиваться. Этот опыт мне помог. Сейчас я просто счастлива. Больше никаких эмоций. Я ещё не поняла, что произошло. Не могу поверить, что Олимпийские игры для меня закончены».
«Я ненавижу этот спорт»
Завоевавшая серебро Александра Трусова не смогла сдержать эмоций перед церемонией награждения. Она расплакалась и отказывалась выходить на подиум.
«Ненавижу! Никогда в жизни! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это! Я не пойду на награждение. У всех есть золотая медаль. А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни.
Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя. Вы всё знали», – сказала Саша своему тренеру, Этери Тутберидзе.
- 17 февраля 2022
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