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Онлайн скандала в фигурном катании на Олимпиаде: Валиеву сломали, у Трусовой истерика, у Щербаковой — золото

Что творится в фигурном катании! Валиева рыдает, Трусова грозится бросить спорт. Онлайн
Яна Левхина Ангелина Николаева
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Камила Валиева, Олимпиада-2022
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Соревнования в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2022 обернулись настоящей драмой. Да, у России золото и серебро, но слёз горя сегодня больше, чем радостных улыбок. Мало того что Камила Валиева покинула лёд в слезах — произвольная программа у неё не получилась категорически. Так ещё и после объявления результатов настоящая истерика случилась у Александры Трусовой, расстроенной своим поражением. Она впервые в истории Олимпиад исполнила пять четверных прыжков в одной программе, но при этом всё равно уступила Анне Щербаковой.

Здесь мы соберём для вас все события и реакции этого эмоционального вечера.

«Валиеву били, били и наконец-то убили!» «Я ненавижу этот спорт»
Live Арина Ершова

Кто должен был завоевать золото: Щербакова или Трусова? Предлагаем вам принять участие в опросе «Чемпионата».

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18:14 Арина Ершова

«Валиеву били, били и наконец-то убили!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу четвёртого места Камилы Валиевой, не справившейся с произвольной программой.

«У нас золото! Но это настоящая драма. Вот что можно сделать с человеком. Девочку били, били, били и наконец-то убили!» — сказала Тарасова.

18:12 Арина Ершова

А вот Камила Валиева, неудачно исполнившая произвольную программу, общаться с журналистами не стала. С тех пор, как она оказалась в центре допингового скандала в Пекине, она ни разу не дала комментариев в микст-зоне.

18:09 Арина Ершова

Сквозь слёзы Саша Трусова призналась, что отношение к Тутберидзе у неё не поменялось.

«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами всё знаете. Я недовольна. Рада, что прыгнула пять четверных. Слова про то, что я не выйду на лёд? Посмотрите…

Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.

Рада я или расстроена? Очень «рада». Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже три недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», — сказала Трусова в микст-зоне.

18:06 Арина Ершова

«Олимпийские игры для меня закончены»

Анна Щербакова – единственная, чьих слёз мы сегодня не увидели. Вот как она прокомментировала свою победу на Олимпиаде.

«Я всё ещё не осознала, что Олимпийские игры закончились. Я лишь знаю, что откатала чисто. После каждого соревнования яснее вижу, как стать лучше, как кататься чище и лучше сосредотачиваться. Этот опыт мне помог. Сейчас я просто счастлива. Больше никаких эмоций. Я ещё не поняла, что произошло. Не могу поверить, что Олимпийские игры для меня закончены».

18:03 Арина Ершова

«Я ненавижу этот спорт»

Завоевавшая серебро Александра Трусова не смогла сдержать эмоций перед церемонией награждения. Она расплакалась и отказывалась выходить на подиум.

«Ненавижу! Никогда в жизни! Я ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это! Я не пойду на награждение. У всех есть золотая медаль. А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни.

Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя. Вы всё знали», – сказала Саша своему тренеру, Этери Тутберидзе.

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Новости. Олимпиада 2022
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