Что творится в фигурном катании! Валиева рыдает, Трусова грозится бросить спорт. Онлайн

Соревнования в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2022 обернулись настоящей драмой. Да, у России золото и серебро, но слёз горя сегодня больше, чем радостных улыбок. Мало того что Камила Валиева покинула лёд в слезах — произвольная программа у неё не получилась категорически. Так ещё и после объявления результатов настоящая истерика случилась у Александры Трусовой, расстроенной своим поражением. Она впервые в истории Олимпиад исполнила пять четверных прыжков в одной программе, но при этом всё равно уступила Анне Щербаковой.

Здесь мы соберём для вас все события и реакции этого эмоционального вечера.