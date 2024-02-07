Вспоминаем праздник, на котором все мы были в 2014-м.

Покорённая вершина. Почему Олимпиада в Сочи – это лучшее, что было с российским спортом

Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи официально стартовали зимние Олимпийские игры. Для мира – 22-е, для России – первые.

Это был не просто спортивный турнир. А политическое мероприятие, которое должно было открыть Россию миру. Ту Россию, которая у многих на Западе вырастала откуда-то из мрачных 90-х, но в реальности давно стала технологичной, современной державой, способной провести событие международного масштаба так, что все останутся довольны.

Церемония открытия ОИ-2014 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Олимпиада произвела фурор. Как в политическом смысле – гостеприимство оценили все, так и в спортивном. Россия впервые с 1994 года закончила Игры на первом месте в медальном зачёте. И это после провала на ОИ-2010!

Спортивному руководству страны удалось проделать масштабную работу и перестроить систему таким образом, чтобы добраться до медалей даже в нетрадиционных для России видах спорта. Миллионы людей по всей стране узнали, что такое шорт-трек и скелетон, полюбили Виктора Ана и Вика Уайлда, зауважали иностранных тренеров, помогающих российским атлетам.

Вершина была покорена.

Аделина Сотникова Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А дальше был спуск – болезненный и быстрый. Именно Олимпиада в Сочи, которая принесла всем нам столько радости, стала отправной точкой для большого допинг-скандала, раскрутившегося в середине 2010-х.

Поразительно, но уже через четыре года после триумфа в Сочи россияне отправились на Олимпиаду без национального флага и гимна. В Пхёнчхане, а затем и в Пекине в 2022-м тоже были яркие победы, однако это всё уже не воспринималось как полноценный праздник. Да, мы радовались, но будто бы не до конца. Да и в медальной таблице были ниже.

Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сейчас Олимпиада в Сочи воспринимается как что-то из прошлой жизни – так сильно изменился мир, в том числе спортивный, за 10 лет. И оглядываясь назад, можно смело сказать, что Игры-2014 – это лучшее, что происходило с нашим спортом за последние три десятка лет. Мы не просто обрели новых чемпионов, а получили тысячи ребят, желающих стать чемпионами, пойти по стопам Легкова, Липницкой, Шипулина. В нашей стране стали активно развиваться самые разные зимние виды спорта. В конце концов, Сочи стал одной из спортивных столиц России и классным зимним курортом.

Спортивного события такого масштаба после московской Олимпиады-80 в нашей стране не было. И в ближайшие два-три десятка лет не будет.

Юлия Липницкая Фото: РИА Новости

Этим текстом «Чемпионат» запускает серию материалов о 10-летнем юбилее Олимпиады в Сочи, главной задачей которой станет попытка вернуть те эмоции неподдельного счастья, которые мы испытывали в 2014-м.

Все тексты можно будет найти по тегу «10 лет Олимпиаде в Сочи».

Будут онлайн-трансляции самых ярких событий Игр и рассказы чемпионов о них, будут судьбы тех, кто уже давно ушёл из спорта, и мечты тех, кто пришёл в большой спорт, вдохновившись успехами России именно на той Олимпиаде.

Хочется верить, что с помощью этих историй хотя бы на минутку каждый из вас сможет погрузиться в атмосферу праздника, который был 10 лет назад.

Сможет постоять на той сочинской вершине.