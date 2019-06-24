Президент МОК — о выборе столицы ОИ-2026: рассчитываем на выдающиеся Игры

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение сессии МОК в Лозанне провести зимнюю Олимпиаду — 2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
«Поздравляем Милан и Кортина-д'Ампеццо. Мы можем рассчитывать на выдающиеся и стабильные зимние Олимпийские игры в традиционной стране зимних видов спорта. Страсть и познания итальянских болельщиков вместе с опытом организаторов создадут идеальную атмосферу для лучших спортсменов мира.
На зимних Олимпийских играх — 2026 будут представлены знаковые и красивые места, объединяющие достопримечательности современного европейского мегаполиса с классической альпийской атмосферой», — приводит слова Баха Inside the Games.
Милан и Кортина-д'Ампеццо опередили в голосовании членов МОК шведскую заявку (Стокгольм и Оре) со счётом 47-34.
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