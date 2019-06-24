Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в Милане и Кортине-д'Ампеццо

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в двух городах Италии – Милане и Кортине-д'Ампеццо. Таков результат голосования по выбору столицы Игр, прошедшего на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.
82 делегата делали выбор между двумя претендентами. На проведение Игр также претендовала шведская заявка – Стокгольм и Оре.
Конверт с результатами прошедшего голосования президенту МОК Томасу Баху передал 10-летний фигурист из Лозанны. Италия выиграла у Швеции со счётом 47-34 при одном воздержавшемся.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.
В предыдущий раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда Игры прошли в Турине. Ранее, в 1956 году, сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде, которая проходила в Кортине-д'Ампеццо.
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