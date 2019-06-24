Вирер: Олимпийские игры 2026 года — отличный стимул для итальянской молодёжи

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира Доротея Вирер прокомментировала выбор столицы зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«Я была очень напряжена. Мы знали, что у нас хорошие шансы, но не были уверены до конца.
Я счастлива, что мы получили право провести Олимпиаду. Это отличный стимул для молодёжи, прекрасное время для биатлона. В 2026 году я уже не смогу выступить, но надеюсь, что для многих юных спортсменов эти Игры окажутся удачными», — цитирует Вирер OA sport.
Зимние Олимпийские игры будут проходить с 6 по 22 февраля 2026 года. В предыдущий раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда Игры прошли в Турине. В 1956 году в зимней Олимпиаде, которая проходила в Кортина-д'Ампеццо, впервые приняла участие сборная СССР.
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