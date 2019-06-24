Почётный президент ОКР: зимняя Олимпиада — 2026 в Италии — хороший выбор для нас

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал результат голосования по выбору столицы зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в двух городах Италии — Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Для наших спортсменов — хороший выбор. У Италии есть очень хороший опыт проведения Олимпийских игр. Я сам был в Турине и знаю, что итальянцы умеют хорошо проводить соревнования.

Я заявку не видел, но инфраструктура там традиционно хорошая. Там проводится масса соревнований. Это место очень знаковое для зимних видов спорта.

Я считаю, что у нас после Игр в Сочи зимние виды спорта получили большой толчок к развитию. Сейчас во многих дисциплинах наши спортсмены на ведущих позициях. Не только в традиционных — фигурном катании, хоккее, но и в сноуборде, шорт-треке.

У каждых Олимпийских игр своя церемония. Могу сказать, что в Турине была совершенно замечательная церемония открытия. Мне очень понравилось. Итальянцы сумеют придумать что-то новое. Нельзя сравнивать нас с ними. У нас в Сочи была своя церемония — одна из лучших в истории Олимпийских игр. Итальянцы придумают свою. У них своя история и выдающаяся культура», — цитирует Жукова «РБК».