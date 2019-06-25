П. Форсберг — о выборах столицы ОИ-2026: 4 делегата просто спали

Двукратный олимпийский чемпион, бывший шведский хоккеист Петер Форсберг выразил недовольство поражением заявки Стокгольма (Швеция) в борьбе за право проведения зимней Олимпиады 2026 года. Игры состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия).

Итальянская заявка получила 47 голосов, шведская — 34.

«Четыре делегата просто спали во время презентации. Просто невероятно, неужели вы не можете удержаться, чтобы не заснуть? Выборы идут раз в четыре года, и наша презентация продолжалась всего около 30 минут. Как же эти делегаты голосовали и какую информацию в итоге получили?» — приводит слова Форсберга SVT.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.