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Олимпийский комитет России получил официальное приглашение МОК на Игры-2022

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение МОК на Игры-2022
Олимпиада 2022 / Олимпизм 0
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Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) официальное приглашение, подписанное главой МОК Томасом Бахом, принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.

Президент ОКР Станислав Поздняков высказал мнение, что приглашение не является простой формальностью.

«Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские игры – это не более чем простая формальность. Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов.

ОКР приглашён на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио.
Полученное нами приглашение – простой и понятный ответ на вопрос, как наши олимпийцы поедут на Игры. Ни о каком нейтральном статусе, который по-прежнему почему-то упоминается в отдельных комментариях, речь не идёт. Это нужно чётко понимать. Благодарим за приглашение Международный олимпийский комитет и готовы достойно представлять Россию в Пекине», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Согласно санкциям ВАДА до 16 декабря 2022 года Россия не может использовать на Олимпийских играх и чемпионатах мира национальный флаг и гимн.

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