В МИД РФ назвали «невероятной пошлостью» возможный бойкот США ОИ-2022 в Пекине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный бойкот Олимпийских игр в Пекине со стороны США и их союзников.

«Каждую неделю Вашингтон то так, то эдак касается данной темы, пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде. Какая же невероятная пошлость эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр.

Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах? НАТОвские демократии, которым больше подходит определение «режима», десятилетиями на крови поддерживавшие собственное благополучие, год назад всему миру продемонстрировали беспомощность в защите своих граждан от вируса.

Мы прекрасно помним, как такую же грязную кампанию при поддержке «журналистов» Вашингтон в аранжировке есовских подпевал развернул в отношении зимних Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу в России. Закончилось грандиозным провалом «концепции бойкота», но нервы людям во всём мире они помотали изрядно.

Не забыли мы и как в период рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года, причиной которому стал ипотечный кризис и банкротства банков в тех же США, вся американская олимпийская форма была заказана в КНР. На десятках тысяч предметов одежды было написано Made in China. Узнав об этом, принципиальные американские сенаторы предложили её сжечь. Но так же принципиально, как они делают всё остальное, не сожгли. Потому что, как объяснил им американский Олимпийский комитет, «дешёвая рабочая сила использовалась исключительно с целью снизить себестоимость одежды, ведь она должна быть доступна не только для спортсменов». Если бы данная форма производилась в США, то её стоимость была бы значительно выше. Одежда к тому моменту уже поступила в массовую продажу в США, и костры могли бы загореться прямо на улицах. Они там умеют их жечь, теперь мы это знаем.

Кстати, тогда американские спортсмены проявили принципиальность, которой всегда не хватает их политикам. Олимпийский чемпион Тодд Роджерс, завоевавший золото в пляжном волейболе, был прямодушен: «Мне кажется, что у парламентариев есть много других важных вопросов, кроме как думать о том, где Ralph Lauren сшил одежду».

Раз уж эта тема так волнует американский истеблишмент, то её нужно развивать в правильном направлении, ведь большую часть олимпийской экипировки и оборудования десятилетиями производят именно в Китае. И не надо никого винить, искать «руку Кремля» или «следы пришельцев», которые хитростью и коварством заставили Америку разместить производственные мощности в КНР: теория и практика глобализации, свободного рынка и правил ВТО много лет продвигались именно Соединёнными Штатами. Просто так им тогда было выгодно. Они считали, что колониально-имперские традиции непоколебимы. Оказались неправы. Прикрыть изменения в расчётах заботой о правах человека сейчас не получится», — написала Захарова на своей странице в «Фейсбуке».