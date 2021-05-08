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Томас Бах: МОК выступает против политизации олимпийского движения

Томас Бах: МОК выступает против политизации олимпийского движения
Олимпиада 2022 / Олимпизм 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация выступает против политизации олимпийского движения и окажет поддержку Китаю в проведении Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Международный олимпийский комитет придерживается олимпийской хартии и выступает против политизации олимпийского движения. МОК готов тесно сотрудничать с Китаем, оказывать полную поддержку китайской стороне для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в обозначенные сроки. Олимпиада в Пекине продемонстрирует миру образец в борьбе с пандемией COVID-19», – приводятся слова Баха на сайте МИД КНР.

Зимние Олимпийские игры должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. О возможности бойкота Игр ранее заявили представители политических кругов США.

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