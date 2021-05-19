Замглавы МИД РФ — о призыве к бойкоту ОИ-2022: в Конгрессе США неприятно пахнет

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отреагировал на призыв спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) объявить дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Я не знаю, что такое дипломатический бойкот, формы, в которых эти призывы озвучены, они совершенно недипломатические, там вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным в Конгрессе США», — приводит слова Рябкова ТАСС.
Ранее бойкотировать зимние Игры в китайской столице призывали политики из Канады, Норвегии, а также представители почти 200 правозащитных организаций разных стран. Причиной называются приписываемые Китаю массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Руководитель Национального олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс не поддерживает идею бойкота Олимпиады в Пекине.
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