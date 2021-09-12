Владимир Зеленский поделился с главой МОК намерениями провести в Украине зимнюю Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в Киеве.

Пресс-служба президента сообщает, что Зеленский в беседе с Бахом поделился намерениями провести в Украине зимние Олимпийские игры.

«Томас Бах поприветствовал эту инициативу, «учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны».

Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получению пользы от ценностей спорта», — говорится на сайте Президента.

Также отмечается, что украинская делегация в скором времени отправится в штаб-квартиру МОК в Лозанне (Швейцария) для переговоров.