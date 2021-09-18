Мария Захарова раскритиковала американцев за призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала американских политиков за призывы к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Отметим, с подобными предложениями выступали также политики из Канады, Норвегии и представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран.

«Не в первый раз они обсуждают бойкот в отношении Китая, других стран, в отношении вообще других крупных мероприятий. У них такая, наверное, болезнь – постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить. Но мне кажется, спорт, олимпийское движение совершенно не про это. Оно про достижения, про силу воли, про чувство локтя, по науку, про мир. Мне кажется, меньше нам надо обращать внимание, что они там у себя в сенатах или конгрессах обсуждают. Не первый и не последний раз мы слышим оттуда весь этот бред», — приводит слова Захаровой ТАСС.