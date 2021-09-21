Оглашён состав сборной России по шорт-треку для подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине
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Союз конькобежцев России (СКР) опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» состав национальной сборной по шорт-треку, который будет готовиться к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).
В него вошли:
мужчины: Семён Елистратов, Даниил Ейбог, Владимир Балбеков, Константин Ивлиев, Даниил Николаев, Павел Ситников, Сергей Милованов, Денис Айрапетян.
женщины: Софья Просвирнова, Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Дарья Краснокутская, Елена Серёгина, Евгения Захарова, Анастасия Данилова, Вера Рассказова.
Отмечается, что команда формировалась по итогам прошедшего в Коломне Кубка СКР, где учитывались два лучших забега спортсмена.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее организаторы представили девиз грядущих Игр.
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