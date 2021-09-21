МОК отложил публикацию правил по допуску трансгендеров из-за неоднозначной реакции

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил публикацию правил по допуску на Игры трансгендерных спортсменов на период после зимней Олимпиады – 2022 в Пекине (Китай). Отмечается, что это на 3 года позже, чем планировалось изначально. Причиной такого решения стала противоречивая оценка инициативы общественностью.

В данный момент МОК предлагает разрешить трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях, если уровень их тестостерона будет снижаться в течение 12 месяцев.

«Нам ещё только предстоит согласовать рекомендации. Это сложно, но мы планируем завершить работу после зимних Олимпийских игр в Пекине. Для разных видов спорта будут разные критерии, если сравнить стрельбу из лука с хоккеем на траве или греблей, очевидно, что эти виды спорта требуют совершенно разных навыков. Мы должны определить, что является непропорциональным преимуществом», — приводит слова руководителя медицинского департамента МОК Ричарда Баджетта Sport Resolutions.

Первым трансгендером на Олимпиаде стала новозеландка Лорел Хаббард, в Токио-2020 она выступила в соревнованиях по тяжёлой атлетике. 43-летняя спортсменка, сменившая пол 9 лет назад, не смогла выполнить ни одной успешной попытки.