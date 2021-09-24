Впервые за 20 лет Россию на Олимпиаде представят три фигуриста-одиночника

Впервые за 20 лет Россию в мужском одиночном катании на Олимпийских играх представят три фигуриста. В 2002 году это были Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Абт.
Напомним, что право России на максимальную квоту в мужском одиночном катании завоевали на чемпионате мира — 2021 Михаил Коляда и Евгений Семененко. По новым правилам третье место в олимпийской заявке нужно было подтверждать на международном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия).
Подтверждать квоту отправился 18-летний Марк Кондратюк, который успешно справился со своей задачей. Кондратюк занял третье место, набрав по сумме двух программ 241,06 балла. После короткой программы Кондратюк шёл пятым, но в произвольной показал второй результат, уступив только победителю — американцу Винсенту Чжоу.
Добавим, что ещё никогда в истории Россия не имела максимальных олимпийских квот во всех дисциплинах фигурного катания.
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