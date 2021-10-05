Жаклен — о травме: хочу доказать, что, несмотря на тяжёлые удары, мы можем идти вперёд

Трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о восстановлении после травмы запястья, которую он получил летом во время тренировки. Также спортсмен поделился планами на ближайшую Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине (Китай).

«В моё запястье сейчас вставлены пластина и девять винтов. Безусловно, это мешает мне тренироваться по полной. Тем не менее я смог довольно быстро возобновить подготовку. Всего через четыре дня после операции я снова занялся бегом, потом домашними тренировками, а затем катался на лыжероллерах. Я, конечно, немного отстаю от других, но иду своим путём и стараюсь быть терпеливым.

Часто говорят, что на Олимпиадах пишут очень красивые истории. Я хочу написать свою. Кроме того, доказать всем, кто будет смотреть Игры этой зимой, что, несмотря на тяжёлые удары судьбы, мы можем идти вперёд при усиленной работе, самоотверженности, воле. На данный момент моя задача заключается в том, чтобы сохранять спокойствие и продолжать работать над подготовкой к Олимпиаде», — приводит слова Жаклена Eurosport.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.