Жаклен: у меня всё ещё нет подвижности запястья, поэтому не могу вернуться к стрельбе

Трёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал своё восстановление после перелома лучевой кости руки со смещением, который он получил в начале августа, упав с велосипеда.
«Я довольно быстро восстановился после операции. Совершал не длительные тренировки, пробежки, потому что моя рука не позволяла мне бежать, и через 40 минут я хотел остановиться. Теперь вернёмся к работе, пороговым тренировкам, повышению выносливости. Прошлую неделю я смог провести почти в привычном режиме. Более 21 часа тренировок и немало работы на беговых и домашних тренажёрах. Я также смог вернуться к бегу на лыжероллерах, от этого мне стало хорошо психологически. К сожалению, чтобы возобновить тренировки на огневом рубеже, нужно пройти очень долгий путь, потому что у меня всё ещё нет подвижности запястья, и для этого мне придётся набраться терпения», — приводит слова Жаклена Вiathlon live.
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