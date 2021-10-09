Глава Башкортостана заявил о намерении региона провести зимние Олимпийские игры

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил о намерении региона провести зимние Олимпийские игры.
«Мы на летние Игры никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Всё-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это всё далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперёд об этом мы думаем», — приводит слова Хабирова ТАСС.
Отметим, что грядущие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что Башкортостан рассматривает возможность подачи заявки на проведение Игр в 2030 году в Уфе.
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