Глава Башкортостана заявил о намерении региона провести зимние Олимпийские игры

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил о намерении региона провести зимние Олимпийские игры.

«Мы на летние Игры никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Всё-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это всё далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперёд об этом мы думаем», — приводит слова Хабирова ТАСС.

Отметим, что грядущие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что Башкортостан рассматривает возможность подачи заявки на проведение Игр в 2030 году в Уфе.