«Проткнули что-то в носу, хлынула кровь». Скелетонистка Никитина — о ПЦР-тесте в Китае

Российская скелетонистка Елена Никитина раскритиковала меры по борьбе с пандемией коронавируса в Китае, куда вместе со сборной прилетела на тестовые соревнования. Напомним, грядущие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

«В аэропорту вообще всё было как в фильме. Как будто все вымерли. Кроме нас, никого не было. Все китайцы в белых костюмах, масках, лица закрыты. Немножко было не по себе. У нас в России всё-таки попроще. В аэропорту очень много всяких досмотров. Шесть часов проходили всякие пункты: где-то надо было сдать ПЦР-тест, где-то заполнить какую-то анкету, где-то сфоткаться. Стоишь в разных очередях. Наверное, это был самый сложный въезд в страну.

Думаю, во время Олимпиады будет попроще. Так, например, мы в гостиницу приехали, а они вообще не были готовы к питанию спортсменов. Все, естественно, кушают много. Сначала, кроме хлеба, ничего не было, какие-то булки сладкие. Потом уже все начали жаловаться. Из столовой ничего выносить нельзя, покупать тоже негде, потому что не выпускают из гостиницы. Обычно же спортсмены всё равно в течение дня что-то должны поесть, помимо основного приёма пищи. Всё было так первые дни, но потом уже китайцы приспособились. Питание стало получше, открыли мини-магазин в гостинице.

По прилёте в аэропорту был, наверное, самый жёсткий тест в моей жизни. Брали из носа и изо рта. У нас французу проткнули что-то в носу, и у него кровь хлынула. Засовывают эту палку так, что кажется, что она у тебя из затылка вылезет. Прокручивают её как-то, потом засекают время, ещё стучат по ней, затем опять засекают время и только потом вытаскивают. Я просто со слезами говорила: «Пожалуйста, вытащите её». Садисты какие-то. Но в гостинице уже просто изо рта берут мазок», — приводит слова Никитиной сайт «Матч ТВ».