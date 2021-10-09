Поздняков: Россия полностью соответствует требованиям МОК в области вакцинации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об отношении Международного олимпийского комитета (МОК) к вакцинации накануне Игр в Токио.



«Что касается признания вакцины, то МОК является организацией, которая находится вне различных политических решений, для него самое главное — уровень науки и знаний в этой области, в области вакцинации, которому Российская Федерация полностью соответствует.



У МОК и оргкомитета Олимпийских игр абсолютно чёткая и понятная позиция — чтобы сделать Игры абсолютно безопасными для всех участников, спортсмены должны пройти вакцинацию. Мы об этом говорили в течение очень долгого времени, мы к этому призывали. Думаю, за это время мы очень серьёзно продвинулись и практически все спортсмены прошли вакцинацию», — цитирует Позднякова ТАСС.



Ранее стало известно, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в зимней Олимпиаде 2022 года.