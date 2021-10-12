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Греческий горнолыжник Антониу станет первым факелоносцем олимпийского огня Игр 2022 года

Греческий горнолыжник Антониу станет первым факелоносцем олимпийского огня Игр 2022 года
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Греческий горнолыжник Иоаннис Антониу начнёт эстафету олимпийского огня зимних Игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Отметим, что греческий спортсмен уже участвовал в эстафете олимпийского огня. Он был факелоносцем на Олимпийских играх в Сочи, а также знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпиады в Пхёнчхане.

Церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года состоится 18 октября в Олимпии (Греция). Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна страны.

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