Активисты пытались сорвать церемонию зажжения огня Олимпийских игр — 2022

Активисты попытались сорвать церемонию зажжения огня Олимпийских игр – 2022, которая сегодня, 18 октября, прошла в греческой Древней Олимпии.

Трое правозащитников проникли в место, где проходила торжественная церемония, в их руках был замечен тибетский флаг и плакат с надписью «Никаких игр геноцида». «Как можно разрешить Пекину принять Олимпиаду, учитывая, что они совершают геноцид против уйгуров?» — приводит слова одного из демонстрантов AP.

Отмечается, что греческая полиция повалила протестующих на землю и не позволила им проникнуть в храм Геры, где, по легенде, и зародились летние Олимпийские игры.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.